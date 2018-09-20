Mutfak sektörünün ihracatı 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Mutfak sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında 3 milyar dolara yaklaştı.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, alanında dünyanın 4 büyük fuarından biri olan Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 29. kez İstanbul'da kapılarını açtı.
Beylikdüzü TÜYAP'ta 13-16 Eylül'de gerçekleştirilen fuarda, yerli ve yabancı 550 katılımcı firma ürünlerini sergiledi. 100’e yakın ülkeden 29 bin ziyaretçi fuara katıldı. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti programı kapsamında, Bahreyn, Kosova, Karadağ, Malezya ve Yunanistan’dan firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
Açılamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu yılın ocak-ağustos döneminde mutfak sektörü ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,25 artarak 2,98 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Öztiryaki, ağustos ayında mutfak ihracatının 9 günlük bayram tatili nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 14 azaldığını ancak istatistiklerin, eylül ayında durumun fazlasıyla telafi edileceğini gösterdiğini kaydetti.
Demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılı yüzde 13,9'luk artışla 6,9 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını belirten Öztiryaki, Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 dolar bazında, yüzde 13,5 de miktar bazında ihracat artışı yakalandığını, bu yılın yüzde 25 gibi, Türkiye ihracat artışının oldukça üzerinde bir artış ile kapatılacağını bildirdi.
Dünya mutfak sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2'lik pay alarak 10. sırada olduklarını aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:
"Mutfak ve endüstriyel mutfak sektörlerinde rekabet gücümüzü artırmak için tasarımdan pazarlamaya her alanda sektörümüzü destekliyoruz. 15 yıldır sanayici ve tasarımcıyı buluşturan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda en tecrübeli birliklerden biriyiz. Endüstriyel mutfak sektöründe 46 firmamızla bir URGE projesi yürütüyoruz. Bu projemiz kapsamında Güney Afrika, İngiltere, Fas ticaret heyetlerinin ardından geçtiğimiz hafta 17 firmamızın katılımıyla çok başarılı bir Şili ve Meksika ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirdik. İş görüşmelerinden edindiğimiz izlenim, yüksek bir ihracat potansiyeline işaret ediyor.
Mutfak sektörüne yönelik olarak da 3. URGE projemizi önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. ZÜCDER iş birliği ile projemize 40’ın üzerinde firmanın katılımını bekliyoruz. Başvurular kısa süre içine sonlanacak. İlgilenen üyelerimizi projemize katılmaya davet ediyoruz."
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