Mutfak sektörünün ihracatı 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Mutfak sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında 3 milyar dolara yaklaştı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, alanında dünyanın 4 büyük fuarından biri olan Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 29. kez İstanbul'da kapılarını açtı.

Beylikdüzü TÜYAP'ta 13-16 Eylül'de gerçekleştirilen fuarda, yerli ve yabancı 550 katılımcı firma ürünlerini sergiledi. 100’e yakın ülkeden 29 bin ziyaretçi fuara katıldı. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti programı kapsamında, Bahreyn, Kosova, Karadağ, Malezya ve Yunanistan’dan firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Açılamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu yılın ocak-ağustos döneminde mutfak sektörü ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,25 artarak 2,98 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Öztiryaki, ağustos ayında mutfak ihracatının 9 günlük bayram tatili nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 14 azaldığını ancak istatistiklerin, eylül ayında durumun fazlasıyla telafi edileceğini gösterdiğini kaydetti.