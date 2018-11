Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İthal tohum aldığınız zaman yanında hastalığı da bir şekilde size satıyorlar. Mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım. Bu konuda başarımız fena değil. 2002'de 150 bin ton olan üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin tona ulaşmış." dedi.

Pakdemirli, Konya'da bir otelde düzenlenen "81 İlden Gelen Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gençlerin tarımsal üretimde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

Ülkenin yarınlarının gençler tarafından inşa edileceğini belirten Pakdemirli, verimli bir sektör olan tarımın, kişisel gelişim, ekonomik getirisi ve motivasyon açısından memurluktan daha iyi bir seçenek olarak öne çıktığını ifade etti.

Hayat hikayesini gençlerle paylaşan ve her sektörde çalışabilecek şekilde kendisini geliştirdiğini anlatan Pakdemirli, "En önemlisi, ne iş yapıyorsanız yapın, en iyisi olmaya bakın, en iyisini yapmaya çalışın. Bu işten az para kazanırsınız, çok para kazanırsınız, hiç fark etmez. İşin hakkını verdiğiniz sürece mutlaka, Ahmet takdir etmiyorsa, Mehmet takdir etmiyorsa, başka birisi takdir edecek ve belli bir noktaya geleceksiniz. Her zaman da başarı yok bu işlerde. Başarısızlık da zaman zaman iyidir. Her zaman başarı olursa olgunlaşmanız eksik kalacaktır." diye konuştu.