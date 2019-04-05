Mutlu Akü, Automechanika Istanbul'da ürün ve teknolojilerini tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, ürünlerini ve teknolojilerini dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da tanıtıyor.

Mutlu Akü'nün açıklamasına göre, şirket, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 7 Nisan'da sona erecek olan fuarda, İstanbul'da ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturuyor.

Yurt içi ve yurt dışından iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Mutlu Akü, SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, marin akülerine, endüstriyel akülerden lityum iyon akülere kadar geniş ürün yelpazesi ile yer alıyor.

Mutlu Akü, tamamı yerli üretim olan ve Mutlu Akü Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ürünleri ve ürün teknolojileri ile fuarda fark oluşturuyor. Fuar süresince akü ve enerji depolama sistemlerini kullanıcılarla paylaşacak olan Mutlu Akü, kaliteli ürün ve mükemmel hizmet anlayışı vizyonunu bir kez daha tüketicilerle buluşturuyor.

- Nesilden nesile aktarılan iş birliği