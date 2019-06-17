Mutlu Akü geleceğin teknolojilerini Dubai'de tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, Lityum-iyon akülerinden Start&Stop akülere, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün yelpazesini, Automechanika Dubai’de katılımcılara tanıttı.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, Afrika, Asya, Ortadoğu ve BDT ülkelerinin pazarlarıyla bağlantı sağlamayı ve sektör profesyoneliyle bir araya gelmeyi mümkün kılan Automechanika Dubai’de, şirketin yeni teknolojileri büyük ilgi gördü.

Mutlu Akü standında tanıtılan ürünlerin başında Start&Stop aküler geldi. Mutlu Akü'nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri, Geliştirilmiş Sulu Tip (EFB) ve Kuru tip (AGM) olarak iki tipte üretiliyor.

Yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlanmış olup güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde standard bir aküye göre 2 kat daha dayanıyor.

AGM teknoloji aküleri de ileri düzeyde Start&Stop özellikli araçlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış ve sahip olduğu teknoloji sayesinde standart sulu akülere oranla daha yüksek marş gücü ve ömür dayanma özelliği taşıyor.