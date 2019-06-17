FİNANS

Mutlu Akü geleceğin teknolojilerini Dubai'de tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Şirket, geniş ürün yelpazesini Automechanika Dubai'de katılımcılara sundu

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, Lityum-iyon akülerinden Start&Stop akülere, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün yelpazesini, Automechanika Dubai’de katılımcılara tanıttı.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, Afrika, Asya, Ortadoğu ve BDT ülkelerinin pazarlarıyla bağlantı sağlamayı ve sektör profesyoneliyle bir araya gelmeyi mümkün kılan Automechanika Dubai’de, şirketin yeni teknolojileri büyük ilgi gördü.

Mutlu Akü standında tanıtılan ürünlerin başında Start&Stop aküler geldi. Mutlu Akü'nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri, Geliştirilmiş Sulu Tip (EFB) ve Kuru tip (AGM) olarak iki tipte üretiliyor.

Yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlanmış olup güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde standard bir aküye göre 2 kat daha dayanıyor.

AGM teknoloji aküleri de ileri düzeyde Start&Stop özellikli araçlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış ve sahip olduğu teknoloji sayesinde standart sulu akülere oranla daha yüksek marş gücü ve ömür dayanma özelliği taşıyor.

- Geleceğin teknolojisi Lityum-İyon aküler

Fuarda sergilenen bir diğer seri olan lityum-iyon aküler de, fuarda ilgi odağı oldu. Çevre dostu olmaları ve daha az fosil yakıt tüketimleri nedeniyle dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başlanan hibrit araç teknolojisine artan taleple, araç üreticileri de tercihlerini lityum-iyon akülerden yana kullanmaya başladı.

Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum-İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.

Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor.

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