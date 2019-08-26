FİNANS

Mutlu Akü Rusya'da teknolojilerini tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Mutlu Akü Rusya'da teknolojilerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, Rusya’da düzenlenen MIMS Automechanika Moskova fuarında "Lityum-İyon", "Taxi" ve "Start-Stop AGM aküler" gibi çok sayıda ürününü ziyaretçilerle buluşturdu.

Mutlu Akü'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, 26-29 Ağustos'ta Rusya'da düzenlenen "MIMS Automechanika Moscow Fuarı"na katıldı.

Fuar kapsamında yeni ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturan Mutlu Akü, standından SFB teknolojisinden, Lityum-İyon Akülerine, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisinden, ağır hizmet akülerine kadar geniş ürün gamını sergiledi.

Verilen bilgiye göre, fuar süresince, lisansiyesi olduğu "Justice League'in Süper Kahramanları" temalı yarışmalar ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken stant, fuarın ilgi odağı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
MIMS Automechanika Moscow Fuarı Mutlu Akü

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