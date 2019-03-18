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Mutlu Akü'den doğru akü seçimine ilişkin ipuçları:

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

"Ürün fiyatının yanı sıra akünün uzun ömürlü olması, farklı hava koşullarına dayanıklılığı, markanın servis ağı, hasar veya arıza anında ulaşılabilirliği ve garanti kapsamının da kullanıcılar tarafından dikkate alınması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü'den, doğru akü seçiminin ipuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, ürün fiyatının yanı sıra akünün uzun ömürlü olması, farklı hava koşullarına dayanıklılığı, markanın servis ağı, hasar veya arıza anında ulaşılabilirliği ve garanti kapsamının da kullanıcılar tarafından dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamada, sürücülerin, araçlarına performans desteği veren aküleri seçerken genellikle fiyat ve marka araştırması ile yola çıktığı, kullanıcı deneyimlerinin, akü seçimi esnasında akü tavsiyelerinin de marka ve fiyat kadar ön planda olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Ekonomik seçimlerin, uygun fiyatlı akülere değil, fiyat performans dengesine karşılık geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mutlu Akü, akülerin uzun vadeli kullanımı için marka ve modeli ne olursa olsun, düzenli kontrolden geçmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ürün fiyatının yanı sıra akünün uzun ömürlü olması, farklı hava koşullarına dayanıklılığı, markanın servis ağı, hasar veya arıza anında ulaşılabilirliği ve garanti kapsamının da kullanıcılar tarafından dikkate alınması gerekiyor. Hızlı ve uygun fiyatlı çözüm üreten markalar yerine, hizmetleri kısıtlı markalar seçildiğinde, çekici çağırmak yeni bir akü bütçesine eş maliyetler ve çok daha fazla zahmet doğuruyor ve zaman kaybına yol açıyor."

Yeni nesil araçların, teknolojinin son imkanlarını kullanıcılarına sunan aküleri hak ettiği aktarılan açıklamada, "İleri sürüş teknolojilerini destekleyen, teknik donanımı uygun aküler seçildiğinde, araçlardan beklenen performans en iyi düzeyde alınabiliyor. 1 Numara Mutlu Akü, akü seçimi yaparken, kullanıcıların ürünlerin teknik özelliklerini özenle incelemesi, araç ile akünün uyumunun göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyor. Akü markasının sunduğu garanti kapsamı ve servis ağı da bilinçli sürücülerin seçim kriterleri arasında yer alıyor. Mutlu Akü, yaygın yetkili servis ağı ile sürücüleri yolda bırakmıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Bankkart ile aküler çok daha avantajlı

Açıklamada, Mutlu Akü ve Ziraat Bankası iş birliğinin, kullanıcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunduğu, 8 Mart-30 Nisan'da Ziraat Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile alınan her Mutlu Akü'nün, 20 TL indirim kazandırdığı, indirime ek olarak 8 taksit fırsatı sunulduğu bildirildi.

Çalışanlara, emeklilere, çiftçilere, öğrencilere, ticari araç sahiplerine avantaj sağlayan kampanyanın, anlaşmalı Mutlu Akü satıcılarında tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişleri kapsadığı belirtildi.

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ziraat bankası

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