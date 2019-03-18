Mutlu Akü'den doğru akü seçimine ilişkin ipuçları:

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü'den, doğru akü seçiminin ipuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, ürün fiyatının yanı sıra akünün uzun ömürlü olması, farklı hava koşullarına dayanıklılığı, markanın servis ağı, hasar veya arıza anında ulaşılabilirliği ve garanti kapsamının da kullanıcılar tarafından dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamada, sürücülerin, araçlarına performans desteği veren aküleri seçerken genellikle fiyat ve marka araştırması ile yola çıktığı, kullanıcı deneyimlerinin, akü seçimi esnasında akü tavsiyelerinin de marka ve fiyat kadar ön planda olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Ekonomik seçimlerin, uygun fiyatlı akülere değil, fiyat performans dengesine karşılık geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mutlu Akü, akülerin uzun vadeli kullanımı için marka ve modeli ne olursa olsun, düzenli kontrolden geçmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ürün fiyatının yanı sıra akünün uzun ömürlü olması, farklı hava koşullarına dayanıklılığı, markanın servis ağı, hasar veya arıza anında ulaşılabilirliği ve garanti kapsamının da kullanıcılar tarafından dikkate alınması gerekiyor. Hızlı ve uygun fiyatlı çözüm üreten markalar yerine, hizmetleri kısıtlı markalar seçildiğinde, çekici çağırmak yeni bir akü bütçesine eş maliyetler ve çok daha fazla zahmet doğuruyor ve zaman kaybına yol açıyor."