"Mutlu Köy"le gelen ihracat başarısı

Kırgızistan ve Özbekistan'dan aldığı ürünleri de işlemeye başlayan Işık Tarım, geçen yıl 25 bin ton kuru ve dondurulmuş organik meyveyi, başta AB ve ABD olmak üzere 50'ye yakın ülkeye satarak 85 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Üreticinin de ilgisiyle Anadolu'da hızla yayılan Mutlu Köy projesinde 160 köy ve 3 bin 770 üreticiye ulaşan Işık'ın projesi ülke sınırlarını da aştı.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege'nin geleneksel ihraç ürünü kuru meyvelerde organik dönüşüm için "Mutlu Köy" projesini başlatan Mehmet Ali Işık 160 köydeki 3 bin 770 üreticinin katkısıyla 50 ülkeye 85 milyon dolarlık organik ürün ihraç eden bir altyapı kurdu.

Işık Tarım, bu performansıyla TİM tarafından kuru meyve sektöründe en fazla ihracat yapan 3'üncü firma, satışının tamamını organik ürünlerle yaparak bu dereceye yükselen ise ilk firma oldu.

- "Emekli maaşıyla geçiniyorum"

Aynı zamanda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik tarımda geldikleri noktaya ulaşmanın hiç kolay olmadığını söyledi.

Kazancının tamamını yeni yatırımlara harcadığını, emeklilik maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Şu anda 120 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. 27 yıl önce 25 tonla başladığımız ihracat serüvenimiz şimdi 25 bin tona ulaştı. Bu sadece benim değil çalışanlarımızın, çiftçilerimizin, alıcılarımızın başarısıdır. Organik tarımla sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapıyoruz, bu vatanın toprağını da koruyoruz. Türkiye olarak organik tarımı geliştirmemiz lazım. Her şeyin organiğini yapabilecek potansiyelimiz var. Biz kuru meyvede bunun örneğiyiz ama çok sektör var bunu yakalayabilecek. Devlet de bu alana pozitif ayrımcılık yaparsa ülkenin kalkınması hızlanır. Her ilde 10 tane Işık Tarım gibi firma olsa cari açığımız kalmaz."