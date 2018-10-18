FİNANS

Muz üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler, enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında dalında 4,5 lira olan muzun kilogram fiyatını 3 liraya indirdi - MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel: - "Tüketicilerimizi yerli ürünlere yönlendirmek amacıyla yerli üretimin ucuz olmasını sağladık"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler, sürdürülen enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında dalında 4,5 lira olan muzun kilogram fiyatını 3 liraya indirdi.

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun çok iyi gittiğini, rekoltenin de geçen yıllara göre arttığını söyledi.

"Hevenk" adı verilen bir salkımda geçen yıl 30-40 kilogram muz alınırken bu yıl 50 kilograma kadar çıkıldığını vurgulayan Güzel, Anamurlu muz üreticileri olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sunduklarını ifade etti.

-"Anamur muzunda yüzde 30 civarında indirim yaptık"

Enflasyonla mücadele kapsamında indirime gittiklerini belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizi yerli ürünlere yönlendirmek amacıyla yerli üretimin ucuz olmasını sağladık. Anamur muzunda yüzde 30 civarında indirim yaptık. 4,5 lira olan muzu şu anda 3 liraya veriyoruz. Bu rakamlar üreticiye kar ettirmiyor ancak zarar da ettirmiyor. Amacımız burada gemiyi yüzdürmek. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteği bu şekilde sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok güveniyoruz."

Güzel, üreticilerin banka borçlarının vadesinin uzatılmasının çiftçileri rahatlattığını bildirdi.

MUZBİR Başkanı Güzel, kesimi yapılan muzun en geç 15 gün içerisinde tüketilmesi gerektiğine de dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bizim yerli muzun ömrü 10-15 gün. Neden? Biz mumlamıyoruz, doğal yediyoruz. Bizim muzumuzu rafta gördüğünüz zaman çatlak oluyor ama mumlandığı zaman hiçbir leke göremezsiniz. Biz vatandaşa boyamalı ürün satmak istemiyoruz. Vatandaşlar benekli, kokulu Anamur muzunu tüketsinler."

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Anamur mersin muz Türkiye'nin muz ihtiyacı

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