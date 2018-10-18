Muz üreticilerinden enflasyonla mücadeleye destek

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'nin en önemli muz üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler, sürdürülen enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında dalında 4,5 lira olan muzun kilogram fiyatını 3 liraya indirdi.

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun çok iyi gittiğini, rekoltenin de geçen yıllara göre arttığını söyledi.

"Hevenk" adı verilen bir salkımda geçen yıl 30-40 kilogram muz alınırken bu yıl 50 kilograma kadar çıkıldığını vurgulayan Güzel, Anamurlu muz üreticileri olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sunduklarını ifade etti.

-"Anamur muzunda yüzde 30 civarında indirim yaptık"

Enflasyonla mücadele kapsamında indirime gittiklerini belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizi yerli ürünlere yönlendirmek amacıyla yerli üretimin ucuz olmasını sağladık. Anamur muzunda yüzde 30 civarında indirim yaptık. 4,5 lira olan muzu şu anda 3 liraya veriyoruz. Bu rakamlar üreticiye kar ettirmiyor ancak zarar da ettirmiyor. Amacımız burada gemiyi yüzdürmek. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteği bu şekilde sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok güveniyoruz."