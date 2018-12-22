FİNANS

Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteyner içerisinde 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador'dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü oldukları beyan edilen altı konteyner riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi.

Konteynerlerden birisinin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince muz yükü boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan aramada bu bölümlere gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Konteyner içerisinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza kokain Ticaret Bakanlığı

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