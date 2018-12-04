Müze olarak kullanılan Zübeyde Hanım Gemisi bakım alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir'de müze olarak kullanılan Zübeyde Hanım Gemisi'nin, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alındığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılına kadar şehir hattında kullanılan ve daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurumun eski ekipmanlarını sergilemek üzere ismi Zübeyde Hanım Gemisi olarak değiştirilen müze gemi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alındı.

Bakımın ardından Pasaport Rıhtımı'nda tekrar Zübeyde Hanım Müze Gemisi olarak ziyarete açılması planlanan gemi günün koşullarına ve İzmirlilere hitap edecek şekilde yenilenecek.

Daha önce sadece eski deniz ekipmanlarının sergilendiği Zübeyde Hanım Gemisi'nde deniz ekipmanları müzesinin yanı sıra kütüphane, kitap okuma alanı ve kafe gibi sosyal alanlar da yer alacak.

