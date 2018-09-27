FİNANS

Müzeler 5 yılda yaklaşık 170 milyon kişiyi ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda 168,3 milyon olarak kayıtlara geçti - İstanbul, 56'sı özel olmak üzere 75 müzesiyle en fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan il oldu - İstanbul'daki müzeleri geçen yıl 8,8 milyon kişi ziyaret etti

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye genelinde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yaklaşık 170 milyon kişi oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de müze sayısı geçen yıl 2013'e göre yüzde 25 artarak 438'e ulaştı. Bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze sayısı 187'den 199'a, özel müzelerin sayısı 163'ten 239'a yükseldi.

Müzelerdeki eser sayısı, 5 yılda yüzde 5 artışla 3,7 milyona ulaşırken, bunların 3,3 milyonunu bakanlığa bağlı müzelerdeki mevcut eserler oluşturdu.

Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, söz konusu 5 yılda 168,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 4'te 3'ünü bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerleri, 4'te 1'ini ise özel müzeler karşıladı. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bu dönemde yüzde 30 gerilerken, özel müze ziyaretçilerinin sayısında yüzde 30'luk artış dikkati çekti.

- Ziyaretçiler 189 milyon lira gelir sağladı

Bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerlerini geçen yıl ziyaret eden 20,5 milyon ziyaretçinin 12,8 milyonu ücretli, 7,7 milyonu ücretsiz müzeleri tercih etti. Satılan müze kart adedi 1 milyon 66 bin, ziyaretçilerden elde edilen gelir ise giriş ücreti, fotoğraf ve film çekim ücreti dahil 189 milyon lira olarak hesaplandı.

Öte yandan, İstanbul, 56'sı özel, 75 müzesiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan il oldu. İstanbul'daki müzeleri ziyaret edenlerin sayısı, geçen yıl itibarıyla 8,8 milyon olarak gerçekleşirken, bu ili 2,8 milyon ziyaretçiyle Konya, 2,2 milyon ziyaretçiyle Nevşehir izledi.

Ankara, 41 özel müzesiyle 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, bakanlık bünyesindeki 5 müze ve 4 ören yerinde ziyaretçi sayısı 672 bin oldu.

Müze sayısı     Müzedeki eser sayısı     Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı   Yıl Toplam Bakanlığa bağlı müzeler Özel müzeler Toplam Bakanlığa bağlı müzeler Özel müzeler Toplam Bakanlığa bağlı müzeler

ve ören yerleri

Özel müzeler 2013 350 187 163 3.531.656 3.174.867 356.789 37.373.837 29.566.691 7.807.146 2014 392 192 200 3.591.566 3.217.173 374.393 37.931.568 29.799.790 8.131.778 2015 409 193 216 3.628.715 3.235.113 393.602 37.048.066 28.122.934 8.925.132 2016 417 193 224 3.685.609 3.311.359 374.250 25.287.530 17.247.440 8.040.090 2017 438 199 239 3.692.915 3.306.073 386.842 30.661.676 20.509.746 10.151.930

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Anahtar Kelimeler:
müze ve ören yerleri TÜİK ziyaretçi sayısı

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