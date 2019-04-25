Müziğin devleri ile genç yıldızlar aynı sahnede

Basın jüri üyeleri arasında ise Yavuz Hakan Tok, Nazlı Mengi, Sinem Vural, İlker Gezici, Suat Kavukluoğlu, Funda Karayel, Meltem Fıratlı, Abdullah Malkoç, Ömer Karahan, Oya Çınar, Uygar Taylan, Nil Özer’in yanı sıra radyo programcısı Yasemin Şefik ve radyo-tv programcısı Michael Kuyucu yer alacak.

Yarışmanın kurucusu ve yapımcısı Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun jüri başkanlığını yapacağı 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek finalde; Berksan, Nalan, Tuna Kiremitçi, Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran, Figen Çakmak gibi ünlü müzisyen, besteci ve sanatçılar jüri koltuğunda oturacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması, finalde müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Şemsettin Göktaş, Dokuz Sekiz Müzik Genel Müdürü Ahmet Çelenk, Pasaj Müzik Kurucusu Murat Doğan, Ossi Müzik Genel Müdürü Hakan Eren ve Prodüktör/Yapımcı Murat Yıldırım gibi önemli müzik yapımcıları da jüri üyeleri arasında olacak.

Jüri, 31 finalist grubun performansını değerlendirecek ve 7 kategoride dereceye giren okulları belirleyecek.

- Açılış Koray Avcı'dan

31 grubun final performansı için sahneye çıkmasından hemen önce son dönemin en başarılı şarkıcılarından Koray Avcı yarışma öncesi liselilere başarılar dileyerek hayallerinin peşinden koşmaları için seslenecek.

Finalde her yıl dönemin en ses getiren isimlerinden seçilerek verilen "Yılın Genç Yıldızı" ödülü ise bu yıl genç isim Derya Uluğ'a verilecek. Genç şarkıcı en sevilen şarkısıyla liseliler için sahne de alacak.

Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlanacak. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finaline gelemeyenler, yarışmayı gün boyu fizy’den online olarak takip edebilecek.

