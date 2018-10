"MYK, çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi"

Mesleki eğitimin vatandaşlara sosyal başarı ve mülkiyet duygusu kazandırmakta etkin rol oynadığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Kaliteli eğitim sunma, ekonomik faydanın çok ötesinde toplumsal faydalar da getirmektedir. Vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamda karşılaştığı her sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. Ömür Boyu Eğitim Merkezleri gibi her an çalışanımızın yanındayız ve onları destekliyor olacağız. Kim bu konuda adım atarsa hükümetimiz sonuna kadar maddi, manevi yanında olacaktır. Bir işte başarılı olmanın olmazsa olmaz yolu o iş için emek harcamaktır. Üretim yapan insan, her zaman ülkesinin kalkınmasına da destek olacak."

- "Nitelikli iş gücü için iş birliğine devam edeceğiz"

MYK Başkanı Adem Ceylan da kamu ve sosyal taraflarının eşit sayıda temsilcilerinden oluşan MYK Genel Kurulunun birlikte karar alma ve yönetme anlayışının en somut örneği olduğunu söyledi.

Kurumun eğitim ve istihdam arasındaki bağını güçlendirmeyi ve çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünü oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu: