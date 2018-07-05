n11.com 5 yılda 7,8 milyar liralık pazar yarattı

İSTANBUL (AA) - n11.com, 2013 yılında faaliyete başlayarak, 5 yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmi yarattı ve devlete 1 milyar lirayı aşan KDV geliri sağladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com'un devlete sağladığı KDV geliri 1 milyar lirayı aştı. Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group'un ortaklığında kurulan ve Nisan 2013'te tüketicilerle buluşan Doğuş Planet'in e-ticaret platformu n11.com, 5 yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşarak 5 yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmine ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye'nin 2023 hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Adato, bu dönemde n11.com'un hızlı büyümesini sürdürerek KOBİ'lerdeki dijital dönüşüm ve ekonomiye katkılarını devam ettireceğini kaydetti. - "100 bini aşkın KOBİ milyonlarca tüketiciye ulaşarak n11.com bünyesinde ticaret yapıyor"

Tüm sektörlerde yeni coğrafyalara ulaşarak yeni bir gelir fırsatı sunan dijital dönüşümün Türkiye'de hızla geliştiğini ve KOBİ'lerin e-ticarete çok hızlı uyum sağladığını belirten Adato, "100 bini aşkın KOBİ milyonlarca tüketiciye ulaşarak n11.com bünyesinde ticaret yapıyor. Yalnızca 11.11 günü yaratılan 140 milyon liralık günlük satış rakamı, Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin e-ticaretle büyüdüğünün açık bir göstergesi. KOBİ'ler e-ticaret sayesinde dijital ekosisteme dahil olarak ülke çapında ticari oyunculara dönüşecek." ifadelerini kullandı. Adato, şunları kaydetti: "Dijitalleşme her alanda hayatımıza girdi. Türkiye banka kartı ve kredi kartı sayısında Avrupa lideri olmaya devam ediyor. Kartlı ödeme işlem hacminde son 7 yılda yaklaşık 3 kat büyüme yaşanırken e-ticaret pazarında 6,5 kat büyüme gerçekleşti. Kredi kartı, banka kartı gibi güvenli alışveriş yöntemlerinin kullanımını destekleyen e-ticaret sayesinde kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, milyonlarca lira ve binlerce iş kaybı önleniyor. 5 yılda yaratılan 7,8 milyar liralık ticaret hacmi ile n11.com da bu pazarın liderlerinden."