n11.com sahaya iniyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, iş ortaklarının bilgi ve destek alabileceği mağaza destek noktalarıyla sahaya iniyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, İstoç ve Eminönü'nde açılan noktalar iş ortaklarına online mağaza sahibi olmaktan satış yönetimine, ürün listelemeden e-ticaretin püf noktalarına kadar birçok konuda destek oluyor.

Sektörü geliştirme ve büyütme hedefiyle iş ortaklarına bir adım daha yaklaşan n11.com’un Mağaza Destek Noktaları, nasıl mağaza açılır, satışımı nasıl yönetirim, başarılı ürün listeleme ve stok kontrolü nasıl olur gibi birçok sorunun yanıtını veriyor.

Fotoğraf stüdyosu, n11.com ve n11pro mağaza açılış ve platform desteği, kategori yöneticileriyle iletişim ve koordinasyon, satış ve kampanyalarla ilgili toplantılar, paketleme ve promosyon ürünleri ve e-ticaret eğitim hizmetlerini ücretsiz veren mağaza destek noktalarıyla n11.com iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.

