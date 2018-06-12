FİNANS

n11.com ve Akbank iş birliğiyle Samsung akıllı telefonlarda faizsiz kredi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

n11.com, 6-29 Haziran 2018'de Galaxy S9+ ve Note 8 gibi Samsung akıllı telefon modellerini Akbank Direkt Öde ile peşin fiyatına yüzde 0 faiz ile azami 12 ay vadeli kredi imkanıyla satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, 6-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Galaxy S9+ ve Note 8 gibi Samsung akıllı telefon modellerini Akbank Direkt Öde ile peşin fiyatına yüzde 0 faiz ile azami 12 ay vadeli kredi imkanıyla satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarla kullanıcılarla buluşturan n11.com, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı oluyor.

Taksitli telefon almak isteyenler n11.com'un Akbank ile yaptığı iş birliği sayesinde sadece birkaç adımda yeni bir Samsung akıllı telefona kavuşabiliyor.

Kampanya n11.com'da yer alan Samsung Türkiye mağazasında, Cep Telefonu-Akbank kategorisindeki Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S7 Edge ve Samsung Galaxy J7 Pro modellerinde geçerli.

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