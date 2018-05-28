n11.com, yeni neslin karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com'un ortaya koyduğu karne hediyesi tercihlerine göre, sanal gerçeklik gözlüğü ve oyun konsolu karne hediyelerine damgasını vururken, yılların bisiklet geleneği de bozulmadı.

n11.com, her geçen gün kendini teknolojiyle harmanlayan yeni dönem çocuklarının karne hediyesi tercihlerini açıkladı.

Bu yılki karne hediyesinde yeni trend sanal gerçeklik/giyilebilir teknoloji ürünleri olurken, bir grup da geleneksel hediyelerden vazgeçmedi.

Satışı mayıs ayı sonunda bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösteren sanal gerçeklik gözlüğü ve yüzde 47 artış gösteren oyun konsolu karne hediyelerine damgasını vurdu.

Yılların bisiklet geleneği de bozulmadı. Bisiklet satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 artış gözlendi.

Ayrıca listenin baş sıralarında teknolojik çocukların gözdesi tablet, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolları da yer aldı.

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- Gençler giyilebilir teknoloji peşinde

n11.com verilerine göre, şimdiki çocuklar, sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı bileklik gibi giyilebilir teknoloji ürünlerine ilgi gösteriyor. Mayıs ayının son haftasında karne döneminin etkisiyle satış rakamları nisan ayı sonuna göre yüzde 40 artış gösterdi. Karne hediyesi için giyilebilir teknolojiye yüksek bütçe ayıranların ilk tercihi Samsung, Xiaomi, Apple ve Fitbit markaları oldu.