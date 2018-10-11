İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, bünyesindeki 100 binin üzerindeki iş ortağına enflasyonla mücadele çağrısında bulundu.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bünyesindeki 100 bini aşkın iş ortağını enflasyonla mücadele çağrısı yaptı.

Şirket, milli dayanışma kapsamında ürünlerinde ek yüzde 10 ve üzeri indirim yapmanın yanı sıra firmasını "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında oluşturulan web sitesine kaydeden KOBİ'leri platformunda öne çıkaracağını bildirdi.

n11.com açıklamasında, ilgili şirketlerin ürünlerinin listelemelerinde de öncelik sağlayacağını ve bu ürünlere trafik yönlendirmede kullanılacak reklam paketlerinde indirim sağlayacağını da kaydetti.

