FİNANS

n11.com'dan "Okuma Köşesi Kampanyası"

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

Kış aylarında evinde keyifli vakit geçirmek isteyenler, n11.com'un yeni kampanyası ile okuma köşelerini yeniden dekore ediyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, kış aylarını evlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenlere farklı kategoriden birçok ürünü "Okuma Köşesi Kampanyası" altında sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve yağmurlu geçen kış aylarında evde geçirilen vakti daha keyifli kılan mobilyalar ve ev dekorasyon ürünleri n11.com’da indirimlerle satılıyor.

Evlerinin kış köşelerini zenginleştirmek isteyenler için şık tasarımlı kitaplıklar, rahat ve konforlu okuma koltukları, modern aydınlatma ürünleri, rahat puflar, yumuşak battaniyeler ve yeni kitaplar n11.com’da "Okuma Köşesi Kampanyası" altında satışa sunuluyor.

Şık ve modern tasarımlı kış köşelerine sahip olmak isteyenler, n11.com’un "Okuma Köşesi Kampanyası" ile yüzde 40’a varan indirimlerden yararlanıyor.

Kampanya, 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

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n11.com Okuma Köşesi Kampanyası

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