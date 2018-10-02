n11.com'un alışveriş festivali 11.11 başlıyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com'un Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce iş ortağıyla milyonlarca ürünü online alışveriş kullanıcılarına dev indirimlerle sunduğu 11.11 kampanyası başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnternetten otomobil satışını Türkiye'ye ilk kez 11.11'le kazandıran n11.com, bu yıl yine iddialı ürünlerde yapacağı büyük indirimlerle 11.11 geri sayımını başlatıyor.

1 Ekim itibarıyla n11.com ana sayfa üzerinden satın alınacak, toplanacak ya da günlük oyunlardan kazanılacak kuponlar, 11 Kasım'da gerçek indirimli online alışverişe dönüşüyor.

Online alışveriş kullanıcılarının her gün farklı tutarlarda satın alacağı, toplayacağı ya da eğlenceli oyunlardan kazanacağı kuponlar 11 Kasım'a kadar birikirken, 11.11 festivalinde ayrıca kullanıcıları n11.com ana sayfada günün belirli saatlerinde iki farklı oyun karşılıyor.

Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar kupon kazanırken, Eşle Kazan oyunuyla da aynı iki kartı bulan kullanıcılara kupon hediye ediliyor. 11 Kasım'a kadar kullanıcı hesabında biriken kuponlar 11 Kasım'da gerçek indirimlerle alışverişe dönüşüyor.

Sınırlı stok ve dev indirimlerle 11 Kasım'da satışa açılacak farklı kategorilerdeki popüler ve lüks ürünlerin yanı sıra sürpriz Volkswagen modelleri de avantajlı anahtar teslim fiyatlarıyla online alışveriş sahnesinde yerlerini alacak.

