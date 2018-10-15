n11.com’un enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek

İSTANBUL (AA) - n11.com'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ yoğun ilgi gösterdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com'un enflasyonla mücadeleye katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ yoğun ilgi gösterdi. n11.com, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na hızla desteğini açıklamış ve bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ’ye de programa katılma çağrısında bulunmuştu.

"Türkiye ekonomisi için biz de varız." diyen n11.com bünyesindeki KOBİ'ler bu çağrıya hızla yanıt verdi ve birbiri ardına indirimler açıklayarak "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na katıldığını duyurdu.

n11.com’un 100 bini aşkın KOBİ’sinden biri olan Tülay Erdinç, Sivas’ta üretimini kendilerinin yaptığı mobilyaları hem Türkiye’de satıyor hem de 82’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Türk malının öneminin bir kat daha arttığı bu günlerde, Erdinç 1993’ten bu yana yerli malı mobilya üretimi gerçekleştirdiği 3 fabrikada toplam 800 işçiye istihdam da sağlıyor. Sadece mağazalarında değil, n11.com üzerinden ülkemizin de her iline satış gerçekleştiren Erdinç, mobilya ihtiyacı duyanlar için sehpa, kitaplık ve gardırop ürün gruplarından seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim ve Türk malı güvencesi sunuyor.