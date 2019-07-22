FİNANS

Nadas alanları hayvan yemi için ekildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, besicilerin yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversite-üretici iş birliğiyle nadas arazilerine ekilen Macar fiği ve tritikale gibi alternatif kaba yem ürünlerinden yüksek verim alındı - KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı: - "Tritikale ve Macar fiği ekimini yaygınlaştırmak için bu yıl çiftçilerimizle nadas alanlarında ortak ekim yaptık. Hasadı yapılan ürünlerin iyi verim verdiğini gördük. Önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaştırılması için çiftçi eğitimine başlayacağız"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, besicilerin yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversite-üretici iş birliğinde başlatılan çalışmada, nadas alanlarına ekilen alternatif kaba yem ürünlerinden yüksek verim elde edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin öncülüğünde, 2018-2019 yetiştirme sezonunda Mucur ilçesi Dalakçı, Boztepe'nin Yenidoğanlı ve Eskidoğanlı ile merkeze bağlı Dulkadiroğlu köylerinde çiftçi arazilerinde protokol kapsamında 238 dekara kaba yem amacıyla ekilen tritikale ve Macar fiği karışımının hasadı yapıldı.

Özellikle nadasa bırakılan arazilerde alternatif dönüşüm ürünü olması da planlanan tritikale, Macar fiği karışımı ürünün balyalama işlemleri tamamlanarak, bilimsel raporlama ve analiz aşamasına geçildi.

Aynı zamanda, tohum çoğaltmak amacıyla üniversitenin tarımsal uygulama ve araştırma tarlalarında 80 dekar yalın tritikale, 75 dekar yalın Macar fiği, 70 dekar alana yüzde 50 Macar fiği yüzde 50 tritikale karışımının ekimi yapıldı. Hayvan yetiştiricilerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yaygınlaştırılması amaçlanan ürünlerin hasadından elde edilen verim, umut verdi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, AA muhabirine, YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında üniversitelerinin pilot seçildiğini, bu çerçevede "Kaba Yem Projesi" hazırladıklarını söyledi.

Büyükbaş hayvancılık açısından önemli bir üretim hacmine sahip olan Kırşehir'in, kırmızı et üretiminde marka değere sahip illerden olduğunu vurgulayan Ayrancı, her yıl ithal edilen büyükbaş hayvan sayısının yüze 40'ının kente geldiğini aktardı.

Kırşehir’de yıllık 593 milyon lirayı bulan canlı hayvan ticaretinin önemine işaret eden Ayrancı, şöyle konuştu:

"Ancak hayvancılık sektörünün temel girdisi olan kaba yem ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılamakta olup, büyük ölçüde dışa bağımlı durumdadır. Bu durum sektörün gelişmesi için önemli bir handikap oluşturmaktadır. Bölgenin iklim koşullarına uygun yem bitkilerinin üretilmesi, hayvancılık sektöründe verimlilik ve rekabet açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır."

- "Kaba yem ekimi yaygınlaştırılacak"

Kaba yem üretim projelerinin bölgede yem bitkileri kültürünü ve tarımını tanıtmayı amaçladığını da anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri tanıtmak ve tarımını öğretmek, nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak, şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı, tritikale, fiğ ve yem karpuzu gibi bitkilerin girmesini sağlamak gibi amaçları da taşıyoruz. Tritikale ve Macar fiği ekimini yaygınlaştırmak için bu yıl çiftçilerimizle nadas alanlarında ortak ekim yaptık. Hasadı yapılan ürünlerin iyi verim verdiğini gördük. Önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaştırılması için çiftçi eğitimine başlayacağız."

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alternatif ürün Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi macar fiği nadas alanları tritikale

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.