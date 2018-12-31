NAFTA, 25. yılında yerini USMCA'ya bırakacak

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1993 yılında 80 milyar dolar civarında seyreden ABD-Meksika ticareti, 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 560 milyar dolara çıktı. NAFTA, aynı dönemde ABD-Kanada ticaret hacminin 212 milyar dolardan 582 milyar dolara yükselmesinde önemli rol oynadı. 1993 ila 2017 yılları arasında Kanada-Meksika ticaret hacmi, 4'e katlanarak 10 milyar dolardan 40 milyar dolara ulaştı.

Amerikalı, Kanadalı ve Meksikalı yatırımcılara 3 ülkenin yerli şirketlere tanıdığı hakların tanınmasını sağlayan anlaşmayla, 3 ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacmi katlanarak artarken ekonomik faydalar eşit paylaşılmadı.

Yeni yılın ilk gününde 25. yıl dönümünü kutlayacak anlaşma, üye ülkeler arasındaki gümrük vergilerini ve diğer bariyerleri kademeli olarak kaldırarak birçok ürünün ABD, Kanada ve Meksika arasında serbest dolaşımına imkan sağladı.

Toplam GSYH'si 24 trilyon doları aşan 3 üyesiyle dünyanın en büyük ticaret anlaşması özelliğini taşıyan NAFTA, 12 Ağustos 1992'de dönemin ABD, Kanada ve Meksika liderleri George W.H. Bush, Brian Mulroney ve Carlos Salinas tarafından imzalandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra yürürlüğe girdi.

NAFTA’nın 3 üyesi arasındaki toplam ticaret hacmi 23 yılda 290 milyar dolardan 1 trilyon 160 milyar dolara yükselerek dörde katlandı.

Anlaşma; sadece ticaret hacmini değil, yatırımları da olumlu etkiledi. Meksika ve Kanada, emeğin daha ucuz olması dolayısıyla Amerikalı şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarını çekti.

ABD’den 1993’te 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alan Meksika için bu rakam 2016 itibarıyla 100 milyar doları aşmıştı.

ABD’nin Kanada’ya yönelik doğrudan yabancı yatırımları ise NAFTA’nın yürürlüğe girmesinin ardından geçen 23 yılda hızla artarak 391 milyar dolara yükseldi.

- Büyüme, gelirler ve istihdam

NAFTA üzerine yapılan çeşitli ekonomik araştırmalara göre, ABD'nin yıllık büyümesi 1994’ten sonra NAFTA sayesinde ortalama 0,5 puan artarken, Meksika ve Kanada’nın büyüme hızında anlaşma öncesine kıyasla önemli bir değişim yaşanmadı.

Diğer taraftan, NAFTA’nın imzalanmasından sonra geçen 20 yılda ABD ve Kanada’da kişi başına düşen gelir yaklaşık yüzde 40 arttı. Aynı dönemde Meksikalıların ortalama geliri de yüzde 24 yükseldi.