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Naftogaz, Gazprom aleyhinde tahkime başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz, Rus enerji şirketi Gazprom aleyhinde tekrar tahkime gitti

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz’ın, Mart 2013’ten bu yana gerçekleştirdiği doğalgaz sevkiyatı tarifelerinin gözden geçirilmesi için merkezi Stockholm'de bulunan Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde başvuruda bulunduğu bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Mart 2013'ten bu yana Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğalgazın sevkıyat tarifelerinin gözden geçirilmesi için Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Tarifelerin tekrar gözden geçirilmesiyle Gazprom’dan 11,58 milyar dolarlık ödeme alınmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, mevcut tarifelerin Avrupa piyasalarındaki ortalama tarifelerden uzak olduğu öne sürüldü.

Gazprom ve Naftogaz, 2014’te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuşlardı. Naftogaz, Gazprom’un doğalgaz sevkıyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkıyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gazprom rusya Ukrayna

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