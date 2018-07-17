FİNANS

Naftogaz'dan "tahkim zaferi" sayesinde rekor kar

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın net karı, lehine verilen tahkim kararı sayesinde rekor seviyeye çıktı

KİEV (AA) – Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın net karının, "tahkim zaferi" sayesinde geçen yıl 1,7 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, şirketin 2016'da olduğu gibi geçen yıl da Ukrayna devlet bütçesi için en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Şirket ödemelerinin 2016'da 2,8 milyar dolarla Ukrayna'nın bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl da yaklaşık 4,2 milyar dolarlık ödemeyle bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini şirketin oluşturduğu vurgulandı.

Şirket net karının geçen yıl 1,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı belirtilerek, "Merkezi Stockholm'de bulunan Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü tarafından Naftogaz lehine verilen karar sayesinde net karımız rekor seviyeye ulaştı. Tahkim kararı olmasaydı şirket geçen yıl 280 milyon dolar düzeyinde zarar açıklayacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğalgaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtıİran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı
Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatıPegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gazprom Naftogaz rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.