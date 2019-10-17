Nail Olpak: Yurt dışındaki toplantılarımızın birinci gündem maddesi Barış Pınarı

Mahmut Can EMİR- Kubilay ÖVAL/ İSTANBUL, (DHA)- Barış Pınarı Harekatının ekonomik ilişkilere etkisi ile ilgili konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Kurula bağlı iş insanlarının yurt dışında muhataplarıyla yaptığı toplantıların tümünde gündemin birinci maddesinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu söyledi.

DEİK’in dünyanın dört bir yanında 146 iş konseyi olduğunu söyleyen Olpak, Barış Pınarı Harekatı’nın üçüncü günü olan geçtiğimiz Cuma, bütün iş konseylerinin ortak bir bildiriyle karşı kanaat kuruluşlarının tümüyle o ülkelerdeki diğer iş kuruluşları ve iş insanlarına da mektuplar gönderdiklerini ve harekatın amacını açıkladıklarını söyledi. Olpak şöyle devam etti:

“Bu mektuplarda harekatın uluslararası anlamda yasal dayanakları nelerdir, Türkiye bundan önce yapmış olduğu Zeytindalı Harekatı’nda ve benzeri harekatlarda bölgede kalıcı mıydı, değil miydi bunları anlattık ve sadece bir mektupla kalmıyoruz, bu çalışma içinde kalmıyoruz, diplomatik misyon temsilcileriyle yurt dışında yaptığımız toplantıların tümünde bunu birinci gündem maddesi olarak tutmaya devam ediyoruz.”