FİNANS

"Nakliyeciler ayakta kalma mücadelesi veriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Nakliyeci esnafı, artan akaryakıt, yedek parça, lastik fiyatları, köprü geçiş ücretleri ve cezaları gibi sorunlarla baş edemeyecek hale geldi, ayakta kalma mücadelesi veriyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakliyeci esnafı, artan akaryakıt, yedek parça, lastik fiyatları, köprü geçiş ücretleri ve cezaları gibi sorunlarla baş edemeyecek hale geldi, ayakta kalma mücadelesi veriyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, nakliyeci esnafının neredeyse "mazot parasına" iş yaptığını belirtti.

Bu kesimin köprü ve otoyol geçişlerinde de haksızlığa uğradığını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"HGS'de bakiye olduğu halde geçişlerde 'sistemsel arıza' denilerek ücret çekilmiyor. Sonrasında bu durum borç olarak geri yansıyor. Borç da kendi adreslerine gitmiyor ya da 15 günlük sürede değil de sonra gittiği için esnafın haberi olmuyor. Bu geçişler daha sonra cezalarla birlikte icra ve faizlerle yükselerek, nakliyeci esnafının karşısına çıkıyor. Kamyoncu, otobüsçü, hafriyatçı gibi ticari araç sahipleri çok yüksek cezalarla karşılaşıyor. Nakliyeci esnafı, artan akaryakıt, yedek parça, lastik fiyatları, köprü geçiş ücretleri ve cezaları gibi sorunlarla baş edemeyecek hale geldi, ayakta kalma mücadelesi veriyor."

Palandöken, nakliyeci esnafının sorunlarının çözülmesi için gereken adımların kısa sürede atılması gerektiğini ifade etti.

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Bendevi Palandöken nakliyeci esnafı tesk

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