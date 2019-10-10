FİNANS

Nar yemek ve suyunu sıkmak için yarıştılar

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bilecik'in İnhisar ilçesinde ilk kez düzenlenen hasat şenliği kapsamında "nar yeme" ve "nar suyu sıkma" yarışmaları düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde ilk kez düzenlenen hasat şenliği kapsamında "nar yeme" ve "nar suyu sıkma" yarışmaları yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde "Nar Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, ilçedeki bir nar bahçesinde organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane." bilmecesini hatırlatarak İnhisar deve dişi narının özellikli bir ürün olduğunu söyledi.

İnhisar'ın iklimi, su ve toprak verimliliğiyle önemli bir konuma sahip olduğunu anlatan Şentürk, "Deve dişi narı olarak anılan İnhisar narı suyu bol, tatlı ve sofralık olan bir üründür. İnhisar narı, nam salmış ürünlerinden biridir." dedi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz da İnhisar'da 2 bin dekardan fazla arazide nar üretildiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise ürünlerin çeşitliğini artırmak, ekosisteme uygun ve yenilikleri ön plana çıkarmak için uygulama alanları oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Daha sonra şenlik kapsamında hazırlanan yarışmalara geçildi.

Etkinliğe katılan 5 öğrenci, üst üste en fazla narı dizebilmek için yarıştı. Daha sonra nar yeme yarışmasında, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Kocabıçak, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in de aralarında olduğu katılımcılar mücadele etti. İki dakikada onar nar yiyen yarışmacılardan, en az nar düşüren kazandı.

Üç dakikalık "nar suyu sıkma" yarışmasında en başarılı katılımcı 2,5 litre nar suyu sıktı.

Yarışamaya katılanlara birer kitap hediye edildi. Vali Şentürk ve beraberindekiler, daha sonra bahçede ilk hasadı yaptı.

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