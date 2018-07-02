FİNANS

Narenciye bahçelerinin koruyucusu laboratuvar böcekleri

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Antalya'da bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında, narenciye ve nar zararlısı "unlubit" ile mücadelede kullanılmak üzere yılda yaklaşık 10 milyon faydalı böcek üretiliyor - BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop: - "Mayıs ayında unlubit çıktığında siz bu böceği tedarik eder ve bahçeye salarsanız, unlubit için yılda ortalama 7-8 kez atmanız gereken kimyasal ilaçtan kurtuluyorsunuz" - "Bizim böceklerin maliyeti ağaç başına 2 lira 30 kuruş"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'da faaliyet gösteren Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) laboratuvarında, narenciye ve nar zararlısı unlubit ile mücadelede kullanılması için yılda yaklaşık 10 milyon faydalı böcek üretiliyor.

Turunçgil ve nar unlubiti ile biyolojik mücadelede çok etkili olan, bulunduğu bahçede unlubite karşı kimyasal ilaç kullanımı gerektirmeyen Cryptolaemus motrouzieri avcı böceği ile Leptomastix dactylopii parazitoidi, Türkiye faunasında bulunmuyor.

1965 yılında Avustralya'dan ithal edilen ve Türkiye şartlarında kışı geçiremeyen söz konusu böceklerin üretimi sürekli olarak BATEM laboratuvarında yapılıyor ve üreticiye satılıyor.

BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BATEM laboratuvarında yıllık yaklaşık 7-8 milyon parazitoit ve 3-3,5 milyon civarında avcı böcek üretme kapasitesi bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede geçen yıl ortalama 3 milyon avcı böcek ve 7 milyon parazitoit üretimi yapıldığını, 1,5 milyon avcı böcek ve 3 milyon civarında paraziot sattıklarını anlatan Öztop, "Bu 2 böcek özellikle turunçgil, nar, muz, gül başta olmak üzere süs bitkileri ve subtropik meyvelerin çoğunda kullanılabiliyor. Unlubit zararlısının olduğu tüm bitkilerde kullanılıyor ve oldukça da başarılı sonuçlar veriyor." diye konuştu.

Öztop, turunçgil bahçelerinde genellikle mayıs ayında unlubit zararlısının çıkmaya başladığını, bu zararlının hortumu vasıtasıyla meyvenin öz suyunu emerek meyveye yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar verdiğini bildirdi.

Unlubit zararlısının verimi neredeyse 5 kat düşürdüğüne işaret eden Öztop, şöyle devam etti:

"Yani bir ağaçtan ortalama 250 meyve alıyorsunuz, unlubit geldiği zaman 50 sağlam meyveyi ancak alırsınız. Unlubit sapla meyvenin birleştiği yerde zarar yaptığı için meyvenin dökülmesine de sebep oluyor, bu şekilde fiziki kayıplar da var. Üretime ve ihracata ciddi zarar veriyor."

- 7 kez ilaçlamaya karşı bir kez böcek salımı

Unlubit zararlısına karşı üreticinin mayıs ayından başlayarak hasadın başladığı aralık ayına kadar ayda en az bir kez olmak üzere ortalama 7-8 ilaçlama yaptığını ifade eden Öztop, şunları söyledi:

"İlacın etki süresine ve havanın sıcak olduğu aylara göre bazen ayda 2 kez ilaçlama yapılıyor ve hasada kadar 9-10 kez bile ilaçlama yapılıyor sadece bu zararlı için. Bunun haricinde başka zararlılar da var, onlar için de ayrı ilaç atmanız gerekiyor. Maliyetleri topladığınız zaman oldukça yüksek ama mayıs ayında unlubit çıktığında siz bu böceği tedarik eder ve bahçeye salarsanız, unlubit için yılda ortalama 7-8 kez atmanız gereken kimyasal ilaçtan kurtuluyorsunuz.

Bu iki böcek bahçelere salındığı zaman ilaç atılmasına kesinlikle gerek kalmıyor. Bu böcekler unlubiti doğada kokusundan buluyor ve yiyor. Sadece böceği yiyor, meyveye bir zarar vermiyor. İlaç atılmadığı için meyvede kalıntı gibi bir problem de olmuyor. Bunun bir de şu faydası var, sadece ilaçtan kurtulmuyorsunuz, aynı zamanda 1-2 sene sonra bahçenizde doğal denge de oluşmuş oluyor. Diğer zararlıların faydalıları da çoğalmış oluyor. Mesela kırmızı örümcek de turunçgillerde bir sorundur. Bunun da ülkemizde birçok doğal düşmanı var. Bahçenizde doğal düşmanlar çoğaldığı için bir sene sonra bahçenizde kırmızı örümcek için de ilaç atmamaya başlıyorsunuz. Yani böcekleri kullanarak biyolojik yolla yaptığımız yöntem şu anda dünyadaki en sağlıklı mücadele yöntemi."

- 350 lira yerine 57 lira maliyet

Sadece unlubit düşünüldüğü zaman en az 7 ilaçlama yapan bir çiftçi için mazot ve traktör masrafları hariç sadece ilaçlama için her seferinde dekara 50 liralık ilaç maliyeti bulunduğunu, 7 ilaçlamanın maliyetinin de ortalama 350 lira olduğunu anlatan Öztop, "Bizim böceklerin maliyeti ise ağaç başına 2 lira 30 kuruş. Turunçgil bahçesinde bir dekarda 20-25 ağaç olduğunu düşünürseniz bir dekarın maliyeti 57 lira. 7 ilaçlama için 350 lira maliyet olduğunu düşünürseniz, bu böceği yılda bir kez salarak, 57 lira ile bir yıldan kurtulabiliyorsunuz." dedi.

Öztop, 57 liralının 50 lirasının da biyolojik mücadele desteği olarak devletten geri alındığına dikkati çekti.

- Çiftçi çok fazla bilmiyor

Antalya'da 35-37 milyon civarında turunçgil ağacı bulunduğunu, bunların çok küçük bir bölümünün biyolojik mücadeleyle korunabildiğini kaydeden Öztop, çiftçilerin biyolojik mücadele yöntemlerini çok fazla bilmediğini söyledi.

Öztop, laboratuvarda ürettikleri böceklerin tümünü satmaları halinde Antalya'nın ihtiyacının ancak yüzde 5'inin karşılanacağına dikkati çekerek, özel sektörün bu işe girmesi gerektiğini dile getirdi.

Biyolojik mücadelede en iyi ülkenin İspanya olduğunu belirten Öztop, bu ülkenin tarımda biyolojik mücadele oranının yüzde 15 olduğuna işaret etti. Öztop, "Türkiye'de biyolojik mücadele oranı şu anda yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında. 2023 yılında hedef bunu yüzde 25'e çıkarmak. Bu bakımdan biyolojik mücadeleye devletimiz özel önem veriyor. Çiftçiye tanıtımın önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

BATEM faydalı böcek üretim sorumlusu, ziraat yüksek mühendisi Musa Kırışık da BATEM laboratuvarında Cryptolaemus motrouzieri avcı böceği ile Liptomastix dactylopii parazioidi olmak üzere 2 çeşit böcek üretildiğini, avcı böceğin direk unlubiti yediğini, parazioidin ise yumurtasını unlubitin içine bıraktığını, yumurta, larva ve pupa dönemleri unlubitin içinde geçtiği için bunun da unlubit zararlısının ölümüne neden olduğunu anlattı.

Ağaç başına 10 avcı böcek ve 20 paratizoit bırakıldığını belirten Kırışık, böceklerin Türkiye'nin kendi faunası içinde bulunmadığını ve hava sıcaklığı 8 derecenin altına indiğinde öldüğünü dile getirdi.

Avcı böceklerin doğada 51 gün, parazitoidin ise 15 gün kaldığını, sıcaklık 8 derecenin altına düşmediği sürece kendi neslini devam ettirdiğini aktaran Kırışık, laboratuvar ortamında ise avcı böceklerin kitlesel olarak 28-33 gün, paraziotin de 15-17 günde üretildiğini kaydetti.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyorHobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor
Uluborlu kirazını afet vurduUluborlu kirazını afet vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BATEM faydalı böcek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Uluborlu kirazını afet vurdu

Uluborlu kirazını afet vurdu

İhracatta 'Akdeniz meyve sineği' korkusu

İhracatta 'Akdeniz meyve sineği' korkusu

Limon, fiyatıyla yüzleri ekşitiyor

Limon, fiyatıyla yüzleri ekşitiyor

İTO: Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

İTO: Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.