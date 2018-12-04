MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip narenciyede kasım ayında bolluk yaşandığını belirterek, "Narenciye ihracatı 167,8 milyon dolarla kasım ayı yaş meyve sebze ihracatının yüzde 56'sını oluşturdu." ifadesini kullandı.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 9 artışla 2,04 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Ocak-kasım döneminde en fazla ihracatın yüzde 17'lik artışla 777,7 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleştiğini bildiren Sin, narenciye grubunda da yüzde 16 artışla ihracatın 734 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Sin, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan narenciye grubunda kasım bolluğu yaşandı. Narenciye ihracatı 167,8 milyon dolarla kasım ayı yaş meyve sebze ihracatının yüzde 56'sını oluşturdu. Kasım ayında en çok ihraç edilen ürün mandalina olurken, bunu limon ve portakal takip etti. Kasım ayının şampiyonu mandalina ihracatında 85,7 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı. Kasım ayında en çok yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu, bu ülkeyi Irak, Ukrayna, İtalya ve Romanya izledi."

Türk yaş meyve sebzesini dünyaya tanıtmak amacıyla sektörün önde gelen fuarlarına katıldıklarını belirten Sin, Çin'e mevcut durumda bu ürün grubundan sadece kiraz ihracatı yapılmasına rağmen potansiyel ihraç ürünü olan narenciyenin de önünü açabilmek amacıyla China FVF Fuarı'na info stantla iştirak ettiklerini bildirdi.

