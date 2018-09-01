Narenciye ihracatında sezon hedefi 1 milyar dolar

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2017/2018 sezonunda narenciyede yaklaşık 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yeni sezonda hedeflerinin bu rakamı 1 milyar dolara çıkartmak olduğunu bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesi, geçen sezona göre yüzde 61'lik artışla 688 bin 283 ton olarak tahmin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, bu yıl narenciye rekoltesinin yüksek olduğunu kaydetti.

Rekoltenin yüksek olmasının ihracata da yansıyacağını vurgulayan Uçak, "Geçen sezon yaklaşık olarak 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 1 milyar dolar ihracata imza atmak. Gerek mevcut pazarlara daha fazla ihracat yaparak gerek yeni pazarlara ürünlerimizi ihraç ederek bu rakama ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Narenciye rekoltesindeki artışın yanı sıra ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu belirten Uçak, şunları kaydetti: