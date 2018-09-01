FİNANS

Narenciye ihracatında sezon hedefi 1 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Geçen sezon yaklaşık olarak 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 1 milyar dolar ihracata imza atmak"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2017/2018 sezonunda narenciyede yaklaşık 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yeni sezonda hedeflerinin bu rakamı 1 milyar dolara çıkartmak olduğunu bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesi, geçen sezona göre yüzde 61'lik artışla 688 bin 283 ton olarak tahmin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, bu yıl narenciye rekoltesinin yüksek olduğunu kaydetti.

Rekoltenin yüksek olmasının ihracata da yansıyacağını vurgulayan Uçak, "Geçen sezon yaklaşık olarak 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 1 milyar dolar ihracata imza atmak. Gerek mevcut pazarlara daha fazla ihracat yaparak gerek yeni pazarlara ürünlerimizi ihraç ederek bu rakama ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Narenciye rekoltesindeki artışın yanı sıra ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Bu yıl hava koşullarından dolayı 15-20 gün erkencilik var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için ihracat pazarlarında etkin bir pazarlama yürüteceğiz. Döviz kurlarının ihracatımıza olumlu etki etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları nedeniyle Akdeniz meyve sineğinin üremesi için uygun bir ortam var, üreticilerimizin Akdeniz meyve sineği ile etkin mücadele etmelerini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız feromon tuzaklarına verdiği desteği 50 liradan 80 liraya çıkarma kararı aldı. Üreticilerimizin bu destekten azami yararlanmalarını istiyoruz."

Öte yandan yapılan çalışmalara göre Muğla, 410 bin 894 ton narenciye rekoltesiyle ilk sırada yer alırken, bu ili 170 bin 431 ton ile İzmir, 95 bin 470 ton ile Aydın izledi.

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