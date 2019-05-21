FİNANS

Narenciye ihracatını limon sırtladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin bu sezon gerçekleştirdiği 1,7 milyon tonluk narenciye ihracatının 563 bin 703 tonluk kısmını limon oluşturdu - Geçen sezona kıyasla yüzde 15 artış gösteren limon ihracatından 266 milyon 959 bin dolar gelir elde edildi - Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Önümüzdeki sezon Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere uzak ülkelere açılmak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlıklarımız da gerekli çalışmaları yapıyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'nin limon ihracatı ağır kış şartlarına rağmen geçen sezona göre yüzde 15 artarak 563 bin 703 tona yükseldi. Limon ihracatından 266 milyon 959 bin dolar gelir elde edildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciyede 20 Ağustos 2018'de açılan ve 30 Nisan 2019'da sona eren ihracat sezonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında en önemli alt grubu yüzde 50 payla narenciyenin oluşturduğunu belirten Kaçmaz, bu sezon 1 milyon 711 bin 903 ton narenciye ihracatı karşılığında 722 milyon 136 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Narenciye ihracatının 563 bin 703 tonluk kısmını limonun oluşturduğunu dile getiren Kaçmaz, limon dış satımından 266 milyon 959 bin dolar gelir sağlandığını ifade etti.

Sektörün bu yıl yaşanan ağır kış şartları nedeniyle zorluk çektiğini belirten Kaçmaz, "Aşırı yağış ve selden dolayı uzun süre bahçelere girilemedi ve zamanında hasat yapılamadı. Buna rağmen limonda yüzde 15'lik artışla 563 bin 703 ton ihracat gerçekleştirildi." dedi.

Kaçmaz, ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Rusya ve Irak'ın 142'şer bin tonla listenin başında yer aldığını, bu ülkeleri 53 bin tonla Ukrayna'nın, 38 bin tonla Suudi Arabistan'ın ve 27 bin tonla Romanya'nın izlediğini söyledi.

Avrupa'ya ihracatta da artış yaşandığını dile getiren Kaçmaz, bunun, Türkiye'deki narenciye üreticisi ve ihracatçısının artık dünya standartlarında üretim ve ambalaj yapabildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

- "Narenciye sektörü sıçrama yapacak"

Kaçmaz, sadece Avrupa'ya değil uzak ülkelere de açılmak istediklerini ifade ederek, "Hedef ülkelerimiz var. Oralara da ihracatı artırmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere uzak ülkelere açılmak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlıklarımız da gerekli çalışmaları yapıyor. Ülkeler arasında görüşmeler yapılıyor. Bürokratik engeller aşıldığı zaman diğer ülkelere gerçekleştirilecek ihracatla narenciye sektörü sıçrama yapacak." dedi.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu
SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecekSOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.