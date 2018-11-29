FİNANS

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya Federasyonu’nun ihraç edilen narenciye ürünlerini bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekleterek bozulan ürünleri geri gönderdiğini söyledi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya Federasyonu’nun ihraç edilen narenciye ürünlerini bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekleterek bozulan ürünleri geri gönderdiğini söyledi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak ve Yüreğir Ziraat Odası temsilcilerinin katılımıyla narenciye ihracatındaki problemlerin masaya yatırıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Doğru, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda Adanalı narenciye üreticilerinin başarılı bir sınav verdiğine dikkat çekerek, sinek popülasyonunda bu yıl azalma olduğunu söyledi. Rusya Federasyonu’ndan geri çevrilen hastalıklı veya ilaç kalıntılı malların Adana pazarına satıldığı yönünde söylentileri de yalanlayan Başkan Doğru, kentteki üretimin büyük bir bölümünün İyi Tarım Uygulaması kapsamında yapıldığını ve çiftçilerin kendi çocuklarına yedirmeyeceği hiçbir ürünü, piyasada satmayacak kadar bilinçli olduğunu kaydetti. 'AB ÜLKELERİNE RAHATÇA İHRAÇ EDİLİYOR' Rusya Federasyonu'nun tarife dışı engellemeleri olduğunu ve bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekletilerek bozulan narenciyelerin geri gönderildiğini aktaran Başkan Doğru, şunları söyledi: “Ancak bu durum, insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı veya hastalık sebepli değildir. Sadece bürokratik engellemelerden ve sudan sebeplerden dolayıdır. Kaldı ki narenciyemiz, yaş meyve sebze kabul koşulları daha ağır olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine rahatça ihraç edilmekte ve herhangi bir geri bildirimle karşılaşmadan pazarlara ulaşmaktadır. Narenciye ihracatımızın yarıya yakınının yapıldığı Rusya Federasyonu’nda uygulanan bu yavaşlatmalar piyasalarımıza da yansımakta ve hasat zamanı gelmesine rağmen malını satamayan çiftçilerimizi tedirgin etmektedir. Bu sorunlarımızın çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililerin Rusya Federasyonu ile acilen görüşmesi gerekmektedir. Geçmişte Rusya ile yaşanan ticari sorunlarımızı, Başkan Putin ile üst düzeyde çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanımızın da konuyu karşılıklı görüşmelerinde gündeme getirmesini rica ediyoruz. Narenciye ihracatçılarımızın yeni pazarlara yönelmesi ve rekabet gücünün artması için Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat iadesi miktarlarının da bir an önce açıklanmasını, narenciye ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz sabırsızlıkla beklemektedir.”

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