FİNANS

Nasdaq Oslo Bors teklifini geri çekti

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Mayıs (DHA)

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