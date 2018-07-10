FİNANS

NATO ülkelerinden savunmaya dev kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon doların üzerinde kaynak aktaracak

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak.

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2018 yılı tahmini verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3,5'i oranında savunma harcaması gerçekleştirecek. Bu oranda ABD'yi en yakın yüzde 2,27'yle Yunanistan, yüzde 2,14'le Estonya, yüzde 2,10'la İngiltere, yüzde 2'yle Letonya izleyecek.

Fransa GSYH'sının yüzde 1,81'ini, Almanya yüzde 1,24'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcayacak.

Bu dönemde Türkiye ise savunmaya GSYH'sının yüzde 1,68’ini ayıracak.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıracak ülkeler ise yüzde 0,55'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya olacak.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’danAirbus’ın yeni uçağı Kanada’dan
TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacakTOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd NATO Savunma savunma harcaması türkiye

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.