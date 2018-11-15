FİNANS

"Navara Türkiye Şovu" Bursa'da

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Bozfakıoğlu: - "Pikap sahibi olmak isteyenlere, Navara'yı test etme imkanı sunduk ve onlara Navara'nın üstün sürüş, konfor ve güvenlik özelliklerini anlattık"

Pikap sahibi olmak isteyenlere Navara'yı test etme imkanı sunan Nissan Türkiye'nin başlattığı Navara Türkiye Şovu 110 günü geride bıraktı. Temmuz ayı sonunda başlayan ve bu zamana kadar 33 şehri ziyaret eden "Navara Türkiye Şovu" Bursa'ya ulaştı.

Bugüne dek Türkiye'nin kara ve deniz sınırları toplamının 3 katı yol kat edilen şov kapsamında Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'ndeki ormanlık arazide özel olarak oluşturulan parkurda aracın zorlu doğa koşullarındaki performansı ve gücü test edildi.

Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Bozfakıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Navara Türkiye Şovu'nun Marmara Bölgesi'ne ulaştığını ve aralık ayı sonuna kadar Marmara Bölgesi'nde birçok yerleşim birimine ziyaret gerçekleştirileceklerini söyledi.

Müşterilerle sadece bayide değil sahada da buluşmaya ve onlarla kurdukları bağı güçlendirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Bozfakıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple başlattığımız Navara Türkiye Şovu'nda 110 günü geride bıraktık. Maden ocaklarından inşaat sahalarına, 3 bin metre yüksekliğindeki yaylalara da ziyaretler gerçekleştirdik. Bugüne kadar kat ettiğimiz yol Türkiye'nin kara ve deniz sınırları toplamının yaklaşık 3 katı. Köyleri, maden ocaklarını, sanayi sitelerini, sebze meyve hallerini ziyaret ettik. Pikap sahibi olmak isteyenlere, Navara'yı test etme imkanı sunduk ve onlara Navara'nın üstün sürüş, konfor ve güvenlik özelliklerini anlattık. Navara Türkiye Şovu ile önümüzdeki ayda da müşterilerimizle buluşmaya, onlara cazip fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."

Navara Türkiye Şovu ile 110 günde 33 şehir, 140 ilçe ve 400 köyde 5 bin kişiyle buluşan Nissan, 800 kişinin aracı test etmesine imkan tanıdı. Yıl sonuna kadar sürecek etkinlik kapsamında, İzmit, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, İstanbul'da onlarca ilçe ve köy ziyaret edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Navara Türkiye Şovu Nissan

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