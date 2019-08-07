FİNANS

Navarro: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 07:59 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos (DHA)

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