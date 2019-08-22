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Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yeni sezonun ilk kuru inciri, kilosu 250 liradan satın alındı.

Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yeni sezonun ilk kuru inciri, kilosu 250 liradan satın alındı.
Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde, 2019-2020 sezonunun ilk kuru inciri için alım töreni düzenlendi. Borsa Başkanı Nurettin Kırlıoğlu'nun ev sahipliğindeki törene; AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, oda başkanları, merkez ve kırsal mahalle muhtarları, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "75 bin ton kuru incir ticaretiyle dünya birincisi olan Türkiye'de, incirinin 40 bin tonu Nazilli'de işlem görmektedir. Başka bir ifadeyle, kuru incir ticaretinin yarısından fazlası, ilçemizde gerçekleştirilmektedir" dedi. Kırlıoğlu'ndan sonra diğer protokol üyeleri de konuşmalar yaptı. Üreticilere yeni sezonun hayırlı ve uğurlu geçmesi temennisinde bulunuldu.
Konuşmalardan sonra yeni sezonun ilk kuru inciri için açık artırma düzenlendi. İncir alım satımı yapan tüccar Kadir Çelik, açık arttırmaya sunulan 50 kilo sezonun ilk kuru incirini, kilosu 250 liradan satın aldı.

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Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldıNazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldıNazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldıNazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

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