Nazmi Durbakayım, yeniden İNDER başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Nazmi Durbakayım başkanlığa yeniden seçildi.

İNDER'den yapılan açıklamaya göre, sektörün en eski ve tabana yayılı derneği İNDER, duayen isim Nazmi Durbakayım’ın 3. dönem başkanlığı ile yola devam kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durbakayım, Türkiye ekonomisine karşı süren yurt dışı odaklı baskılara karşı en zorlu mücadeleyi veren sektörün inşaat olduğunu, sektörün bu mücadeleden başarılı ve daha güçlü çıkacağını kaydetti.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, Emlak Konut GYO, TOKİ ve sektördeki tüm oyuncuların üzerilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Durbakayım, sektörde yaşanan "Yeniden Yapılanma"nın önemine vurgu yaptı. Müteahhitlik faaliyetlerinin yeniden tanımlandığına işaret eden Durbakayım, temeli güçlü bir sektörün her türlü ekonomik zorluğa direnç göstereceğinin altını çizdi.

Durbakayım, sektördeki yeniden yapılanmaya İNDER’in de katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandırdığını ifade ederek, projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak olan ve SPV (Special Purpose Vehicle) olarak bilinen uluslararası sistemin hayata geçmesi için sektörle ilgili tüm kurumlarla çalışmasına devam ettiğini bildirdi.