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Nazmi Durbakayım, yeniden İNDER başkanı seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

İnşaatçılar Derneği, Nazmi Durbakayım’ın 3. dönem başkanlığı ile yola devam kararı aldı

İSTANBUL (AA) - İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Nazmi Durbakayım başkanlığa yeniden seçildi.

İNDER'den yapılan açıklamaya göre, sektörün en eski ve tabana yayılı derneği İNDER, duayen isim Nazmi Durbakayım’ın 3. dönem başkanlığı ile yola devam kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durbakayım, Türkiye ekonomisine karşı süren yurt dışı odaklı baskılara karşı en zorlu mücadeleyi veren sektörün inşaat olduğunu, sektörün bu mücadeleden başarılı ve daha güçlü çıkacağını kaydetti.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, Emlak Konut GYO, TOKİ ve sektördeki tüm oyuncuların üzerilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Durbakayım, sektörde yaşanan "Yeniden Yapılanma"nın önemine vurgu yaptı. Müteahhitlik faaliyetlerinin yeniden tanımlandığına işaret eden Durbakayım, temeli güçlü bir sektörün her türlü ekonomik zorluğa direnç göstereceğinin altını çizdi.

Durbakayım, sektördeki yeniden yapılanmaya İNDER’in de katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandırdığını ifade ederek, projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak olan ve SPV (Special Purpose Vehicle) olarak bilinen uluslararası sistemin hayata geçmesi için sektörle ilgili tüm kurumlarla çalışmasına devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’deki tüm inşaat firmalarının sesi olmak için gerçekleştirilen Anadolu Açılımı’na yeni bir boyut kazandırılacağını bildiren Durbakayım, yurt dışına açılan konut üreticilerini de kapsayan üyelik sisteminin ilk olarak Almanya’da başlayacağı bilgisini verdi.

Başkan Durbakayım sektördeki konut satışlarında yeni bir dönem yaşandığına vurgu yaparak, artan yurt dışı satışlara bağlı olarak inşaatçıların da ihracatçı statüsüne alınarak Eximbank kredilerinden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’ye milyarlarca dolar döviz kazandırma potansiyeli olan sektörün bu kapsamda desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Durbakayım, kentsel dönüşüm hamlesine yeni bir ivme kazandırılması ve çözüm odaklı adımların atılmasının, Emlak Katılım Bankası’nın sektöre yeni ufuklar açacak hamleleri yapmasının önemine değindi.

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, kadınların yapı sektöründeki göz ardı edilen katkısı ve güçlü duruşuna vurgu yapıldı. Her gelişmiş toplumun temelinde kadın emeği olduğuna inanan İNDER, başta yönetim kurulu olmak üzere icracı diğer kurullarda da aktif görev yapacak iş kadınlarına yer verdi. Kadının önemine dikkat çekmek için Genel Kurul’un divan heyetinin tamamı sektördeki iş kadınlardan oluşturuldu.

Nazmi Durbakayım’ın başkanlık yapacağı yeni dönemde, yönetim kurulunda A. Engin Keçeli, M. Emre Çamlıbel, Abdullah Baysal, Salih Kuzu, Mehmet Reşit Gediz, H. Kubilay Salihvatandaş, Kürşat Coşkun Ufuk, İrfan Aşçıoğlu, Fatih Albayrak, Yener Yıldırım, Fatih Haldız, E. Ensar Saral, Ayten Babaoğlu ve Nimetullah Kaya yer alıyor.

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