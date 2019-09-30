FİNANS

NCSC: Üniversiteler siber saldırılara karşı tetikte olmalı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ülke genelindeki üniversitelere yönelik uyarı niteliğinde bir açıklama yayımladı ve üniversitelerden siber saldırılara karşı tetikte olmalarını istedi.

İstanbul, 30 Eylül (DHA) - İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ülke genelindeki üniversitelere yönelik uyarı niteliğinde bir açıklama yayımladı ve üniversitelerden siber saldırılara karşı tetikte olmalarını istedi.
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in paylaştığı bilgiye göre, İngiliz Siber Güvenlik Teşkilatı, akademilerin risklerini azaltmak için almaları gereken önlemleri açıkladı.
Siber güvenlik teşkilatı, hedefe yönelik olduklarında saldırıların "daha büyük finansal etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu" ifade etti ve "tehdit değerlendirmelerinde siber suçun büyük olasılıkla üniversiteler için en belirgin ve yıkıcı zorlukları temsil edeceği" yorumunu yaptı.
NCSC, hazırladığı raporda, “daha sessiz ve uzun vadede daha büyük zarar verebilecek, devlet destekli saldırılar ve casusluk girişimleri“ konusunda da uyarıda bulundu. Rapora göre bu saldırılar stratejik kazançlar elde etmenin yollarını arıyor ve değerli araştırma verilerini ve başka varlıkları barındıran kurumlardan fikri mülkiyet haklarını çalmak amacıyla yapılıyor.
Saldırılara karşı kendilerini savunmak için üniversitelerden temel düzeyde önlem aldıklarından emin olmaları isteniyor. Buna güvenlik düşünülerek hazırlanmış ilkeler ve sıkı kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri dahil. Ancak savunmanın ilk hattında, raporda da belirtildiği üzere "personel ve öğrenciler arasında iyi bir güvenlik bilinci oluşturmak" var.
Bu yılın Nisan ayında, iyi niyetli bilgisayar korsanları İngiltere’de 50'den fazla üniversiteyi hedef alan sahte saldırılar düzenledi ve iki saat içinde çok değerli veriler ele geçirdi. Bu gelişmenin de üniversitelere yapılan uyarı nedenlerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruzÖzgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz
Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketiEczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.