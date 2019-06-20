NDK personeli mesleki ve etik ilkeleri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulu üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) personelinin uyacağı mesleki ve etik ilkeler belirlendi.

NDK'nin konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, başkan, kurul üyeleri ve kurum personeli görevleri sırasında öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamayacak ve kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanmayacak.

Başkan ve kurul üyeleri ile kurum personelinin bu yükümlülüğü kurumdan ayrılmaları halinde de devam edecek.

Çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutacak başkan ve kurul üyeleri ile kurum personeli, görevleri sırasında ve görevleriyle ilişkili olarak kendi ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınacak.