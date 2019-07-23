İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ne birilerine rakip olmayı düşledik ne de adımızla başlayan bir marka hayal ettik. İşleyebildiğimiz topraktır vatan. Biz de vatanımıza ve gençlerimize katkı sağlamak hedefiyle, değerli kardeşim Erol Obdan'ın sevgili oğluyla, toprağı işleyerek başladığımız bir üretim zinciri oluşturduk. Restoran bunun son halkasıdır." dedi.

Türkiye'de son dönemde pazar payını gitgide artıran organik yeme-içme sektörü, hem ekonominin önemli kaldıraçlarından biri olmaya hem de insan sağlığına pozitif katkı sağlamaya devam ediyor.

Çok sayıda araştırmanın konusu olan ve sağlık sektörü profesyonellerinin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak için tüketiciye önerdiği organik beslenme sektörü hızlı büyümesine devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de sektöre katkı sağlamak için kolları sıvadı.

Bunlardan biri olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, sektöre hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çektiği "Tütsü By Düvee" markası ile ilgili AA muhabirine bilgi verdi.