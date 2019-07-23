FİNANS

"Ne birilerine rakip olmayı düşledik ne de adımızla başlayan bir marka hayal ettik"

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Mehmet Aslantuğ: - "Ne birilerine rakip olmayı düşledik ne de adımızla başlayan bir marka hayal ettik. İşleyebildiğimiz topraktır vatan" - "Biz de vatanımıza ve gençlerimize katkı sağlamak hedefiyle, değerli kardeşim Erol Obdan'ın sevgili oğluyla, toprağı işleyerek başladığımız bir üretim zinciri oluşturduk. Restoran bunun son halkasıdır" - "Bomboş duran arazilerden, kendi veterineri olan, uzman kadrosu bulunan 7/24 nöbeti tutulan bir çiftlik kurguladık. Dünyanın en iyi besi ırklarını üretiyoruz" - "Ekip biçerek, hasadını yaptığımız doğal yemlerle ve ormanla çevrili yamaçlarda, hiçbir aracı kullanmadan, soğuk zincir servisleriyle kapıya kadar ulaştırdığımız ürünlerimizden, özenle, lezzetle, titizlikle oluşturduğumuz bir marka yarattık"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ne birilerine rakip olmayı düşledik ne de adımızla başlayan bir marka hayal ettik. İşleyebildiğimiz topraktır vatan. Biz de vatanımıza ve gençlerimize katkı sağlamak hedefiyle, değerli kardeşim Erol Obdan'ın sevgili oğluyla, toprağı işleyerek başladığımız bir üretim zinciri oluşturduk. Restoran bunun son halkasıdır." dedi.

Türkiye'de son dönemde pazar payını gitgide artıran organik yeme-içme sektörü, hem ekonominin önemli kaldıraçlarından biri olmaya hem de insan sağlığına pozitif katkı sağlamaya devam ediyor.

Çok sayıda araştırmanın konusu olan ve sağlık sektörü profesyonellerinin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak için tüketiciye önerdiği organik beslenme sektörü hızlı büyümesine devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de sektöre katkı sağlamak için kolları sıvadı.

Bunlardan biri olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, sektöre hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çektiği "Tütsü By Düvee" markası ile ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Üretim ekonomisinin Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için önemine işaret eden Aslantuğ, özellikle büyükşehirlerin tüketim toplumuna dönüşmesiyle yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

Aslantuğ, üretimi unutup sadece tüketen şehirlerde yaşanabilecek, özellikle de genç işsizliği sorunu gibi, sorunların ülkeye verebileceği zararların altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerin çaresizliği, aslında hepimizin ortak çaresizliğidir ve onları kaybeden, kendi geleceğini kaybeder. Çünkü hayat sadece geleceğe akar ve gençlik, bilgi ve emek ister. Tarih, bundan başka bir 'umuda yolculuk' öyküsünü ciddiye alıp kaydetmemiştir. Oysa bu toprakların güçlü, kadim bir öyküsü vardır ve bu öykü, kendi coğrafyasında üreten, donanımlı, çalışkan gençleriyle can bulur. Vatan dediğimiz budur.

Biz de vatanımıza ve gençlerimize katkı sağlamak hedefiyle, değerli kardeşim Erol Obdan'ın sevgili oğluyla, toprağı işleyerek başladığımız bir üretim zinciri oluşturduk. Restoran bunun son halkasıdır. Asıl omurgayı oluşturan yapı, tarlaya düşen tohumdan başlayan ve en iyisini üretmeye aday olan bir yapılanmadır. Tüm mekanizmayı buna göre kurguladık."

- "Ürünlerini satın alma garantisiyle çevre köyleri harekete geçiriyoruz"

Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Aslantuğ, işe, toprağı ekip biçerek başladıklarını söyledi.

Aslantuğ, boş duran arazileri, mevsim mevsim işleyerek hasat yaptıklarını dile getirerek, yaptıkları işle domino etkisi yaratarak çevre köyleri ürün satın alma garantisiyle harekete geçirdiklerini, böylece üretimi bulundukları bölgeye yaydıklarını anlattı.

Tarlada veya çiftlik merkezinde ayrı ayrı silaj yapabildiklerini aktaran Aslantuğ, şunları kaydetti:

"Şirketin lideri 25 yaşında, Can Obdan. İstanbul'da büyüdü. Üsküdar Amerikan Kolejini bitirdi. Virginia Üniversitesinde ekonomi ve politika dallarında aynı sürede iki diplomayla mezun oldu. Amerika'da kalma, çalışma tekliflerini reddederek, 22 yaşında ülkesine döndü.

Bomboş duran arazilerden, kendi veterineri olan, uzman kadrosu bulunan 7/24 nöbeti tutulan bir çiftlik kurguladık.

Dünyanın en iyi besi ırklarını üretiyoruz. Ekip biçerek, hasadını yaptığımız doğal yemlerle ve ormanla çevrili yamaçlarda, hiçbir aracı kullanmadan, soğuk zincir servisleriyle kapıya kadar ulaştırdığımız ürünlerimizden, özenle, lezzetle, titizlikle oluşturduğumuz bir marka yarattık."

- "Türkiye'nin en iyi etini, en uygun fiyata kapıya kadar taşıyan bir sistemin tek örneğiyiz"

Türkiye'nin en iyi etini, en uygun fiyata kapıya kadar taşıyan bir sistemin tek örneği olduklarını söyleyen Aslantuğ, tarlaya düşen tohumla başlayan yolculuğu, kendi ürünlerini özel pişirme teknikleriyle sunan bir restoranla tamamladıkladıklarını dile getirdi.

"Ben, 'Toprakla uğraşmak zor.' diyerek, çareyi elden çıkarmakta aramış, evlada geç, ölüme erken davranmış bir çiftçinin oğluyum." diyen Aslantuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu aziz hatıraların yarım bıraktığı hamleleri gerçekleştirmekten, elimizde büyümüş bu yiğit genç adamın çabalarına ağabeylik etmekten ve güzel ülkemin gençlerine ilham olmaktan onur duyuyorum. Et lokantası haberlerinin arka plan gerçeği budur. Ne birilerine rakip olmayı düşledik ne de adımızla başlayan bir marka hayal ettik. Tekrar etmekte fayda görüyorum. İşleyebildiğimiz topraktır vatan. Beka dediğimiz nöbetin de en kadim gücü budur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
organik beslenme

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