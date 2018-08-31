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"Ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun: - "155 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz. Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor" - "Bu sezon hamsi ve palamut bol olacak"

İSTANBUL (AA) - Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye'nin 155 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, "Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor." ifadesini kullandı.

Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre destek vermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.

Sagun, denizlerde bu yıl hamsi ve palamut balığının bol olacağını, bu bolluğun Türkiye’de kişi başına düşen balık tüketimini artırmasını beklediklerini bildirdi.

ABD ve AB ülkelerinde kişi başına yıllık tüketimin 25 kilograma, Japonya’da ise 80 kilograma kadar çıktığını belirten Sagun, "155 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz, Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne ki halkımız yeterince balık tüketmiyor. Ne yazık ki üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 6-7 kilogram seviyesinde. Uzmanların önerisine göre sağlıklı yaşam için günde en az 40-60 gram balık tüketmeliyiz. Buna baktığımızda tüketimi artırmak için daha çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İç pazardaki tüketim azlığına karşın Türkiye’nin su ürünleri ihracatında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Sagun, AB ülkelerinde tüketilen 3 balıktan birinin Türkiye'den gittiğini bildirdi.

Su ürünleri ihracatının 2017'yi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 852 milyon dolarla tamamladığını, aynı dönemde 157 milyon kilogram su ürünü ihraç ettiklerini belirten Sagun, bu yılın 7 ayında ihracatın yüzde 16 artışla 471 milyon dolardan 564 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Miktar bazında ihracatın ise yüzde 9 artarak 97 milyon kilograma yükseldiğini aktaran Sagun, bu yıl hem miktar hem de döviz girdisi açısından 2017'nin üzerine çıkacaklarını, sektörün, yarattığı katma değer ile ihraç birim fiyatını da 5,29 dolardan 5,79 dolara yükseltmeyi başardığını bildirdi.

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- En fazla ihracat Hollanda, İtalya ve İngiltere’ye

Ahmet Tuncay Sagun, Türk balıkçılık sektörünün, son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini ve balıkçılık ile ünlü ülkelere bile balık ihraç ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 7 ayında en fazla ihracat 92 milyon dolarla Hollanda’ya yapıldı. Bunu 61 milyon dolar ile İtalya, 41 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 40 milyon dolar ile Almanya takip etti. En çok ihracatı yapılan ürünlerin başında çipura, Avrupa deniz levreği, dondurulmuş fileto/levrek, taze veya soğutulmuş fileto/levrek, mavi yüzgeçli orkinos, dondurulmuş alabalık, hazır konserveler geliyor."

Türkiye'nin dünya su ürünleri yetiştiriciliğinde en hızlı büyüyen 3 ülke arasında yer aldığını bildiren Sagun, "Avrupa’da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrek üretiminde ikinci sıradayız. Ülkemiz, AB çipura ve levrek pazarında yüzde 25’lik bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

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Su Ürünleri Sektör Kurulu

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