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Nebiyan Dağı'nın taşından dekoratif ürünler üretiyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir mobilyaları üretmek için kurulan doğal taş elemanları üretim fabrikası, Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan siyah granitle ev ve bahçe mobilyaları üretimine başladı - Üretim Tesisi Şube Müdürü Serkan Dilbaz: - "Fabrikamız revize edildi. Sanatsal ve görsel ürünlere yöneldik. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Ahşap ve taşı sanatsal eserlerde buluşturup dekoratif ürünler üretiyoruz"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan doğal taş elemanları üretim fabrikasında, siyah granitten ev ve bahçe mobilyaları üretimine başlandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan siyah granitin 12 yıldır işlendiği tesislerde yapılan revizyonla, kent mobilyalarının yanı sıra ev ve bahçe mobilyaları ile dekoratif ürünler üretiliyor.

Granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda koltuk, masa, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, şömineler, sallanan sandalyeler ve şezlonglar dikkati çekiyor.

Tesisin Şube Müdürü makine mühendisi Serkan Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin belediyenin alt ve üstyapı ile sanatsal malzemelerin üretimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Dilbaz, zamanla kent mobilyalarının yanı sıra farklı ürünlerin üretimine yöneldiklerini belirterek, fabrikadaki revizyonla artık evlere de girdiklerini vurguladı.

Son iki yıldır tesisin farklı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Dilbaz, "Fabrikamız revize edildi. Sanatsal ve görsel ürünlere yöneldik. Katma değeri yüksek ürünler bunlar. İnşaat ve mobilya fuarlarına katılıyoruz. Ürünlerimize gösterilen ilgi bizi mutlu etti." dedi.

- Sıra dışı ürünler herkesin ilgisini çekiyor

Ev ve bahçe mobilyalarının yanı sıra dekorasyon amaçlı ürünleri hazırladıklarına işaret eden Serkan Dilbaz, şunları kaydetti:

"Sallanan koltuğumuz, sallanan şezlongumuz var. Dekoratif amaçlı şöminemiz var. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Yurt dışına açılmak için çalışmalar yapıyoruz. Kıbrıs'a ihracatımız var. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çekmeyi planlıyoruz. Ahşap ve taşı sanatsal eserlerde buluşturup dekoratif ürünler üretiyoruz. Halkımız bu ürünleri beğeniyor. Çünkü sıra dışı ürünler herkesin ilgisini çekiyor."

Tesisin sorumlularından Faruk Mırık ise ocaktan kütleler halinde tesise gelen ürünlerin CNC makinelerinde kesilerek zemin ve yüzey kaplama plak taşlar üretildiğini anlattı.

Doğal taş ile mobilya sektörü için de ürünler üretmeye başladıklarını ifade eden Mırık, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz çevreci ürünlerdir. Doğal taştan mobilyalar ürettik ve bunları piyasaya sürdük. Ahşap ve doğal taş olarak ürünlerimizi çıkardık. Ağaç kullanımını biraz daha minimize etmiş olduk. Ağaca göre daha uzun ömürlü ürünler ürettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

- "Ürünler kullanışlı fakat ağır"

Ürünlerinin diğer mobilyalara göre daha ağır olduğunu belirten Faruk Mırık, şunları kaydetti:

"Sağlamlık olarak daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü. Kullanım yerine göre daha şık ve dekoratif olduğunu söyleyebiliriz. Ürün yelpazemizde plak taşları var, zemin ve yüzey döşemede kullanılan. Farklı kalınlıkta ve ebatlarda küp taşlarımız var. Bunun haricinde sanatsal ve figürsel eserlerimiz var. Bunlar piyasada çok fazla rastlanmayan ürünler. Taştan mobilyalar oluşturduk. Yaptığımız ürünler kullanışlı fakat ağır olduğu için ürünlerin nakliyesi çoğu zaman sıkıntı olabiliyor."

Mırık, granitin yoğun ve sert bir ürün olduğunu, bu nedenle işlenmesinde güçlükler yaşandığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
doğaltaş ev ve bahçe mobilyaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Serkan Dilbaz

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