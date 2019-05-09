Nebiyan Dağı'nın taşından dekoratif ürünler üretiyorlar

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Son iki yıldır tesisin farklı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Dilbaz, "Fabrikamız revize edildi. Sanatsal ve görsel ürünlere yöneldik. Katma değeri yüksek ürünler bunlar. İnşaat ve mobilya fuarlarına katılıyoruz. Ürünlerimize gösterilen ilgi bizi mutlu etti." dedi.

Tesisin Şube Müdürü makine mühendisi Serkan Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin belediyenin alt ve üstyapı ile sanatsal malzemelerin üretimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda koltuk, masa, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, şömineler, sallanan sandalyeler ve şezlonglar dikkati çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan siyah granitin 12 yıldır işlendiği tesislerde yapılan revizyonla, kent mobilyalarının yanı sıra ev ve bahçe mobilyaları ile dekoratif ürünler üretiliyor.

- Sıra dışı ürünler herkesin ilgisini çekiyor

Ev ve bahçe mobilyalarının yanı sıra dekorasyon amaçlı ürünleri hazırladıklarına işaret eden Serkan Dilbaz, şunları kaydetti:

"Sallanan koltuğumuz, sallanan şezlongumuz var. Dekoratif amaçlı şöminemiz var. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Yurt dışına açılmak için çalışmalar yapıyoruz. Kıbrıs'a ihracatımız var. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çekmeyi planlıyoruz. Ahşap ve taşı sanatsal eserlerde buluşturup dekoratif ürünler üretiyoruz. Halkımız bu ürünleri beğeniyor. Çünkü sıra dışı ürünler herkesin ilgisini çekiyor."

Tesisin sorumlularından Faruk Mırık ise ocaktan kütleler halinde tesise gelen ürünlerin CNC makinelerinde kesilerek zemin ve yüzey kaplama plak taşlar üretildiğini anlattı.

Doğal taş ile mobilya sektörü için de ürünler üretmeye başladıklarını ifade eden Mırık, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz çevreci ürünlerdir. Doğal taştan mobilyalar ürettik ve bunları piyasaya sürdük. Ahşap ve doğal taş olarak ürünlerimizi çıkardık. Ağaç kullanımını biraz daha minimize etmiş olduk. Ağaca göre daha uzun ömürlü ürünler ürettiğimizi düşünüyoruz." dedi.