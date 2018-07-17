Necat Altın, CIRFS'in başkanlığına seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye tekstil sektörünün en köklü temsilcilerinden biri olan Zorlu Tekstil Grubu'nun başkanlığı görevini yürüten Necat Altın, Uluslararası Rayon ve Sentetik Elyaflar Birliği'nin (CIRFS) başkanı seçildi. Zorlu Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, CIRFS üyeleri tarafından oybirliğiyle yeni dönem için başkan seçilen Altın, görevi eski Başkan Advansa Üst Yöneticisi (CEO) Heinz Meierkord'dan devraldı. Merkezi Brüksel'de bulunan CIRFS'in önümüzdeki 3 yıl boyunca başkanlık görevini sürdürecek olan Altın, CIRFS'te kurul üyeleriyle birlikte uzun yıllardır aktif olarak görev aldı. Altın, CIRF'nin yönetim kurulu başkanlığına Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sabancı'dan sonra seçilen ikinci Türk başkan oldu. Merkezi Brüksel'de bulunan CIRFS, Uluslararası Rayon ve Sentetik Elyaflar Komitesi, Avrupa suni ve sentetik elyaf ve iplik üreticilerini temsil ediyor. Türk üreticilerin büyük bir bölümünün üye olduğu Birlik, 10 milyar avro ciro yapan ve 4,4 milyon ton iplik ve elyaf üretimi olan bir sektörü kapsıyor.

CIRFS'in üyeleri polyester, poliamid (naylon), akrilik, selülozik ve çeşitli özel iplik ve elyaf üretiminde Avrupa'nın yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Sektör, giyim, ev tekstili, halı, lastik ve benzeri birçok teknik alanda kullanımı olan ürünleri üretiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Tekstil Grubu'nun Başkanlığı görevini yürüten Necat Altın, Avrupa'da sentetik liflerin yüzde 80'inden fazlasını üreten ve 10 milyar avroluk Avrupa elyaf sektörünü temsil eden CIRFS'nin başkanlığına seçilmiş olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Altın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Advansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Heinz Meierkord, başkan olarak görev yaptığı süreçte CIRFS'in sektörümüzün sürekli değişen ve rekabetçi bir ortama uyum sağlayarak sektör için nasıl kilit bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ben de bu misyonla geldiğim görevimde önümüzdeki 3 yıl boyunca, yapılan çalışmaları ileriye taşıyacak olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sentetik elyaf sektörünün Avrupa'da ve hatta dünyada belli başlı belirsizlikler devam etmesine karşın, önemli ölçüde iyileşme gösterdiği. Bu sektör, Avrupa'da oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Sadece tüm dünyada en yenilikçi ve en sürdürülebilir değil, aynı zamanda parlak bir geleceğin temelleri için yüksek kaliteli ve son derece özel ürünler üretiyor. CIRFS olarak bundan sonraki süreçte de sektörün güçlenmesine yardımcı olmak için aktif olarak çalışmaya devam edeceğiz."