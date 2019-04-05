İSTANBUL (AA) - Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi gerçekleştirdi. Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu ödemeyle herhangi bir yeni borçlanmada bulunmadan, kalan tahvil ödemesini 50 milyon liraya indirdi.

Nef'in açıklamasına göre, sektördeki en yüksek kredi notuna sahip şirket, 50 milyon liralık tahvil itfa ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu ödemeyle herhangi bir yeni borçlanmada bulunmadan, kalan tahvil ödemesini 50 milyon liraya indirdi. Nef, bugüne kadar kupon ödemeleri dahil yatırımcılarına toplam 312 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre KAP'ta, "Şirketimizce 6 Nisan 2017'de halka arz edilen 50 milyon lira nominal değerli ve 728 gün vadeli değişken faizli tahvile ( ISIN Kodu: TRSTIMG41917) ilişkin 4 Nisan tarihli 8. kuponu olan 2 milyon 925 bin TL değerindeki son kupon ödemesi ve 50 milyon TL değerindeki itfa ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.