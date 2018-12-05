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Nef, yeni projesinde 3 günde 152 konut sattı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

Nef Ortayaka projesinde yer alan 548 adet konutun 152'sini 3 günde sattı - Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: - "Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi" - "Üç günde elde ettiğimiz 57 milyon TL ciro ile yıl sonu ciro hedefimiz olan 1,7 milyar TL'yi gerçekleştirmeye çok yakınız"

İSTANBUL (AA) -
Nef, yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka'da, 3 günde 152 konut satışı gerçekleştirdi.

Nef'ten yapılan açıklamada, şirketin yeni projesi Nef Ortayaka'nın satışlarına başlandığı belirtildi.

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan merkezi konumu, yeni raylı ulaşım hatları ile bütün köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı ve Foldhome konsepti ile dikkati çeken Nef Ortayaka projesinde yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı.

Nef'in uzun süredir beklenen yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka'nın ön satışları cumartesi günü başladı. Nef Ortayaka satışlarında öncelik Nef'ten daha önce konut almış ve proje için talep formu bırakmış müşterilere verildi.

Proje, noterin de hazır bulunduğu ve satışların yerinde tespit yaptığı üç gün boyunca oldukça fazla talep gördü. Nef Ortayaka'da evler yıl sonuna kadar 299 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 36 aya varan vade farksız kişiye özel ödeme planları ile müşterilere sunulmaya devam edilecek.

- "Üç günde 57 milyon lira ciro"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlam taşıdığını belirtti.

Bu satışın hem Nef markasına hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Timur, "Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz. Ayrıca üç günde elde ettiğimiz 57 milyon TL ciro ile yıl sonu ciro hedefimiz olan 1,7 milyar TL'yi gerçekleştirmeye çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi himayesinde yürütülen ve belediye tarafından kentsel dönüşüm projelerini yönetmesi için kurulan belediye iştiraki GOPAŞ'la birlikte geliştirilen projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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- "Sektöre heyecan getirdik"

Erden Timur, üç günde ulaştıkları satış rakamla konut sektöre heyecan getirdiklerinin altını çizerek, proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat'ın tasarladığı proje; 1+1'den 3+1'e kadar farklı yaşam seçenekleri, ince düşünülmüş ortak yaşam alanları ve dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar tarafından tasarlanan Foldhome odaları ile dikkati çekiyor. Bir Nef keşfi olan patentli Foldhome konsepti sayesinde evinize; özel sinema salonu, misafir odası, kapalı basketbol sahası, davet odası gibi odalar ekleyerek onlarca odalı bir eve sahip olabiliyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Erden Timur Nef Nef Ortayaka

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