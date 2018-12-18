FİNANS

Nef'ten yüzde 10 indirime ek yüzde 0,98 kredi fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Nef Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik: - "Şehir merkezinde yer alan 4 ödüllü projemizde uygulayacağımız kampanyayla ayda 2 bin 900 TL ödeyerek bir Nef sahibi olmak mümkün"

İSTANBUL (AA) - Nef, 4 ayrı projesinde başlattığı kampanya kapsamında, yüzde 10'luk indirime ek 120 ay vadede faiz oranını yüzde 0,98'e çekti.

Nef'in açıklamasına göre, şirket, şehir merkezindeki ödüllü projeleri Nef Çekmeköy, Nef Basınekspres, Nef Bahçelievler ve yeni projesi Nef Ortayaka'da büyük avantaj dönemini başlattı. Bu 4 projede yüzde 10'luk indirime ek olarak; 120 ay vade için kredi oranı yüzde 0,98'e indirildi.

Yeni yılı yepyeni bir kampanyayla karşılayan,son 3 yılda 5 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, müşterilerine şehir merkezinde yer alan 4 farklı projesinde yüzde 10 indirim fırsatına ek olarak, 120 aya varan vade için yüzde 0,98 kredi faiz avantajı sunacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Nef Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, hayata geçirdikleri tasarım odaklı projelerle müşterilerine güvenli, modern yaşam alanları sunduklarını belirterek, üç defa üst üste "sektörün en beğenilen şirketi" ve aynı zamanda "itibarını en çok artıran gayrimenkul markası" seçildiklerini bildirdi.

Çelik, "Bizim için önemli ödül ve başarılarla geçen bir yılın ardından, böylesine avantajlı bir kampanyayla hem mevcut müşterilerimize teşekkür etmek hem de henüz Nef ayrıcalığını yaşamamış herkesi projelerimizle tanıştırmak istedik. Şehir merkezinde yer alan 4 ödüllü projemizde uygulayacağımız kampanyayla ayda 2 bin 900 TL ödeyerek bir Nef sahibi olmak mümkün." ifadelerini kullandı.

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- Nef Ortayaka'da rekor satış

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

Uzun süredir beklenen Nef’in yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka, lansman öncesi satışa sunulduğu ilk 3 günde 152 adet konut satıldı. Yeni kampanya çerçevesinde Nef Ortayaka'da bir eve aylık 2 bin 900 TL'den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün.

İlk iki etabında satış rekoru kırılan Nef Çekmeköy ise yeni metro bağlantı yollarıyla Anadolu Yakası'nın iş merkezleri Ümraniye ve Ataşehir'e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika, Levent-Maslak bölgesine ise sadece 15 dakika mesafede yer alıyor. Nef'in Çekmeköy'deki ikinci projesi olan Nef Ormantepe'de satışlar devam ediyor.

TEM otoyoluna 2 kilometre, E-5 karayoluna 6,7 kilometre, Atatürk Havalimanı'na 8,1 kilometre uzaklıkta yer alan NEf Basınekspres, İstanbul'un potansiyeli yüksek yatırım noktasında bulunuyor. İstanbul ulaşım ağının tam ortasında yer alan proje, çok yakında hizmete girmesi beklenen Mecidiyeköy-Güneşli metro hattının yanı başında konumlanıyor.

Bahçelievler'in merkezinde, E-5'e 1,2 kilometre, TEM'e 6,3 kilometre, metro durağına 100 metre uzaklıkta yer alan Nef Bahçelievler projesi, şehir merkezinin en yeşil projesi olarak dikkat çekiyor. Dev havuz alanları, özel tasarım sokak lambaları, saat kulesi, seramik ve marangoz atölyesi, dinlenme bahçeleri yer alan Nef Bahçelievler'in sakinleri, mini sera, odun fırını, çınaraltı meydan kahvesi gibi alanlarda aile ve arkadaş grupları ile sınırsız sosyalleşme imkanına sahip olacak.

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