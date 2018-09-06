İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Teknoloji sağlayıcısı ve sistem entegratörü Teknoser, önümüzdeki 2 yılda 2 kat artması beklenen nesnelerin interneti uygulamalarıyla, kişi başına üç adet olmak üzere toplam 20.4 milyar adet bağlantılı cihaza ulaşacağını öngördü.

Teknoser, nesnelerin interneti (Internet of Things

