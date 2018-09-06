FİNANS

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Teknoloji sağlayıcısı ve sistem entegratörü Teknoser, önümüzdeki 2 yılda 2 kat artması beklenen nesnelerin interneti uygulamalarıyla, kişi başına üç adet olmak üzere toplam 20.4 milyar adet bağlantılı cihaza ulaşacağını öngördü.

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Teknoloji sağlayıcısı ve sistem entegratörü Teknoser, önümüzdeki 2 yılda 2 kat artması beklenen nesnelerin interneti uygulamalarıyla, kişi başına üç adet olmak üzere toplam 20.4 milyar adet bağlantılı cihaza ulaşacağını öngördü.
Teknoser, nesnelerin interneti (Internet of Things

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