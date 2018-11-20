FİNANS

"Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt: - "Adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor. Oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz" - "Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü KOBİ'ler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, bizim derdimiz bu, kurumun başkanı olarak yatıp kalkıp bunu düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor. Oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz." dedi.

KOSGEB ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliğiyle düzenlenen "Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansında, akıllı şehirlerde dünyada ve Türkiye'de gelinen nokta ile KOBİ'lerin durumu, yapılan çalışmalar ve mevcut sorunları masaya yatırıldı.

Etkinlikteki konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, büyük işletmeler ile KOBİ'ler arasında iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Uzkurt, KOBİ'lerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin derdi bizim derdimiz. KOBİ'lerimizi nasıl güçlendiririz, nasıl onları uluslararası pazarlara taşıyabiliriz, büyük şirketlerle nasıl entegre edebiliriz, KOBİ'lerin ellerini nasıl güçlendiririz, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü KOBİ'ler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, bizim derdimiz bu, Kurum'un Başkanı olarak yatıp kalkıp bunu düşünüyorum. Bugünün ekonomik dünyasında, adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor.

Oyunun kurallarını eğer büyükler koyuyorsa, dolayısıyla büyükleri oyuna katmadan o oyunda oyun kurucu olamazsınız. Şöyle düşünüyorum; büyük ölçekli firmalara destek vermeyebilirim ama oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz."

Bu nedenle çok sayıda destek programında, destek almakta öncelik tanınacak KOBİ'lerin, büyük şirketlerle iş birliği yapmasını önceliklendirdiklerini dile getiren Cevahir Uzkurt, bunu KOBİ'leri güçlendirmek için yaptıklarını anlattı.

Uzkurt, KOBİ-Büyük şirket iş birliği kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Verdikleri destekler konusunda oldukça hassas davrandıklarını söyleyen Uzkurt, verilen hibe ve geri ödemeli desteklerin ülkeye geri dönüşlerinin çok iyi analiz edilmesi konusunda sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini aktardı.

Uzkurt, yaptığı sunumda yeni dönemde KOSGEB anlayışını ve hayata geçirilen projeleri anlattı.

\

- "Sektörün yeni teknolojilere hakimiyetini sağlamak için çalışıyoruz"

TESİD Başkanı ve Netaş CEO'su Müjdat Altay, göreve başladıkları andan itibaren sektörün yeni teknolojilere hakimiyetini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Bunun gençlerle ve KOBİ'lerle başarılacağının altını çizen Altay, KOSGEB Başkanı Uzkurt'un göreve gelmesinden bu yana yaptığı bu alanda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sektöre olan katkılarının altını çizdi.

Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim bundan sonraki amacımız, nesnelerin interneti şemsiyesi altında, akıllı şehirlerden başlayarak, tarım, turizm, sağlık gibi alanlarda teknoloji hakimiyetini, küresel rekabet edebilirlik noktası üzerinden geliştirmek, KOBİ'lerimizle büyük firmalarımızı bir araya getirmek, genç mühendislerimizin bu alanlara odaklanmasını sağlamak ve hep birlikte bu iş birliğini geliştirmek."

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde ayrıca "Nesnelerin İnterneti - Akıllı Yaşam'da Büyük Şirket - KOBİ İş Birliği" konuları ele alındı.

PARTNERSağımız Solumuz Bunlarla Dolu: Ülkede Sayısı Haddinden Fazla Olan 22 ŞeySağımız Solumuz Bunlarla Dolu: Ülkede Sayısı Haddinden Fazla Olan 22 Şey
Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamazKöseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz
Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptıCennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevahir Uzkurt Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam TESİD

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.