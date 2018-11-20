"Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansı

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor. Oyunun kurallarını belirleyen büyük şirketleri oyuna katarsak, KOBİ'leri de onlarla entegre edersek, o oranda KOBİ'leri güçlendirmiş oluruz." dedi.

KOSGEB ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliğiyle düzenlenen "Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Yaşam" konferansında, akıllı şehirlerde dünyada ve Türkiye'de gelinen nokta ile KOBİ'lerin durumu, yapılan çalışmalar ve mevcut sorunları masaya yatırıldı.

Etkinlikteki konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, büyük işletmeler ile KOBİ'ler arasında iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Uzkurt, KOBİ'lerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin derdi bizim derdimiz. KOBİ'lerimizi nasıl güçlendiririz, nasıl onları uluslararası pazarlara taşıyabiliriz, büyük şirketlerle nasıl entegre edebiliriz, KOBİ'lerin ellerini nasıl güçlendiririz, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü KOBİ'ler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, bizim derdimiz bu, Kurum'un Başkanı olarak yatıp kalkıp bunu düşünüyorum. Bugünün ekonomik dünyasında, adını ne koyarsanız koyun, oyunun kurallarını bugün KOBİ'ler değil büyük şirketler koyuyor.